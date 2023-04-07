"Мрія" и Вооруженные силы будут вместе помогать семьям погибших героев

В настоящее время около 2000 семей являются подопечными ОО "Мрія дітей України"

Общественная организация "Мрія дітей України" и Вооруженные силы Украины подписали меморандум о сотрудничестве и совместной помощи семьям павших воинов. Об этом в Facebook сообщила руководительница организации и общественный деятель Дана Яровая.

"Я безгранично благодарна Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному за поддержку ОО "Мрія дітей України" в вопросах совместной помощи семьям погибших, без вести пропавших. Договорились о консолидации поддержки таких семей. Мы все должны стать опорой для таких семей. И хоть каким-то образом помочь им пережить их горе." – написала волонтер.

Еженедельно более 100 семей павших героев, пропавших без вести и пленных украинцев обращаются в ОО "Мрія дітей України" за поддержкой. В настоящее время около 2000 семей являются подопечными организации и получают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь.

"Вкладывая сейчас усилия в виде материальной помощи, психологической помощи, помощи по развитию таких детей, мы даем им шанс справиться со своим горем, найти силы жить дальше, начать снова мечтать и достигать своих мечтаний." — подытожила Яровая.