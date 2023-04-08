Природа знову дивує: якої погоди чекати українцям на початку робочого тижня

Погода в Україні на початку тижня зміниться у "суху" сторону

Синоптики попереджають про хмарну погоду на вихідні, 8-9 квітня, але на початку наступного тижня на більший території України обіцяють мінімальну кількість опадів.

За прогнозами сайту Meteoprog, денна температура повітря сягатиме +18 градусів лише у одному місті.

Погода у Львові 10-11 квітня

У місті погода очікується похмурою з опадами у вигляді невеликого дощу у понеділок, 10 квітня. А у вівторок, 11 квітня, дощ зміниться на мінливу хмарність. Температура повітря вдень становитиме +9…12 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +3…4 °С. Вітер переважно північно-західний, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с.

Погода у Києві 10-11 квітня

У столиці України погода два дні поспіль буде хмарною. Дощу синоптики точно не передбачають лише вдень у вівторок, 11 квітня. У нічний час слід чекати на опади. Удень температура у місті сягатиме +11…12 градусів, а вночі падатиме до +8 °С. Відчутний північно-східний вітер буде у вівторок і його максимальна швидкість сягатиме 5 м/с.

Погода у Харкові 10-11 квітня

На Слобожанщині на початку тижня прогнозується суцільна хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +11…16 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +9…10 °С. Вітер східний, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с.

Погода у Донецьку 10-11 квітня

Східна частина України очікує теплу температуру вдень, хоча з хмарною погодою. Вночі 11 квітня можливий дощ. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +16…17 градусів, а вночі температура знизиться до +9…11 °С. Максимальна швидкість східного вітру 10 квітня буде 5 м/с, а наступного дня посилиться до досить свіжих 9 м/с (східний).

Погода у Дніпрі 10-11 квітня

У понеділок, 10 квітня, у місті збережеться хмарна погода протягом дня, а у вівторок вдень і вночі трохи задощить. Там максимальна температура повітря вдень становитиме +15…18 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +9…10 °С. Максимальна швидкість східного вітру становитиме 9 м/с.

Погода в Одесі 10-11 квітня

В південній Пальмирі погода 10 квітня буде сухою з мінливою хмарністю, а опади слід чекати вже наступного дня ввечері. Повітря вдень прогріється до +11…14 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до +8…11 градусів. Вітер північно-східний, його швидкість сягатиме 9 м/с, що буде відчутно навіть рукою, а на морських хвилях зриватимуться білі "баранці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на Великдень. Свято поки очікується теплим і сухим.