Понеділок - день важкий: Землю накрила магнітна буря

Сьогодні магнітні шторми принесуть головні болі

Тиждень тому на Сонці утворилась велика пляма, яка принесла з собою на Землю невелику магнітну бурю. Вже сьогодні, 10 квітня, метеозалежні можуть відчути на собі вплив геомагнітних хвиль від нашого світила.

Про це повідомляє Spaceweather й уточнює, що ця одноденна магнітна буря буде слабкою і її потужність не перевищить 4 балів. За даними астрометеорологів, це ще відповідає геомагнітному штилю, втім, він може перетворитися на збурення.

Окрім цієї, синоптики прогнозували аналогічне за силою "збурення" через чотири дні — 16 квітня, але у геомагнітному графіку відбулись зміни.

За даними Tesis.xras, деякі магнітні бурі зовсім зникли з графіку, а інші — змістились на один-два дні пізніше.

За старим планом, сильніші з них мали відбутись 20 та 27 квітня, але у календарі з'явилась ще одна дата — 30 квітня. З графіку зникли "помаранчеві" бурі 4-го класу — це 11 та 16 квітня. Відтепер середні магнітні бурі відбудуться 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Слід наголосити на тому, що магнітні бурі негативно впливають на стан здоров'я метеочутливих, літніх і людей з хронічними хворобами. Тому краще в ці дні відкласти важку роботу, відмовитись від вживання алкоголю і важкої їжі та зайнятись йогою, медитацією або іншими способами відновлення організму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про магнітні бурі на Великдень.