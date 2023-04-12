Мряка та вітер із сонячними винятками: якої погоди в Україні чекати найближчими днями

Найбільш дощовим очікується четвер

Синоптики передбачають, що під кінець цього тижня у більшості регіонів України збережеться прохолодна і дощова погода. Однак будуть і приємні винятки.

За даними сайту Gismeteo, у найближчі четвер і п'ятницю сонце визирне лише у двох містах України, а буде сухо і відносно тепло — тільки в одному.

Погода у Львові 13-14 квітня

На Галичині протягом двох днів очікується дуже хмарна погода вдень та вночі, однак опадів не буде. Синоптики прогнозують, що у Львові температура повітря вдень сягатиме 14…15 градусів тепла, а вночі охолоне — до +5…7 °C. У четвер, 13 квітня, максимальна швидкість вітру сягне 5 м/с, а в п'ятницю він посилиться до 10-11 м/с.

Погода у Києві 13-14 квітня

У столиці України буде дуже хмарно, з невеликими опадами вдень і вночі протягом двох діб. 13 квітня лише вночі слід чекати дощ, а максимальна кількість опадів припаде на 14 квітня. Вдень повітря прогріється до 10…12 градусів тепла, а вночі охолоне до +9 °C. У четвер ввечері передбачається помірний вітер, 6 м/с, а у п'ятницю — 7 м/с.

Погода у Харкові 13-14 квітня

На Слобожанщині синоптики обіцяють хмарну і дощову погоду. У четвер з ранку йтиме дощ, який до вечора посилиться, а вночі опадів не очікується. Ніч та ранок наступного дня будуть мокрими, але вдень дощу вже не буде. Удень температура у Харкові триматиметься до +10…17 градусів. У нічний час позначки термометрів не опускатимуться нижче як +10…11 °C. Сильний вітер передбачається лише у п'ятницю, 14 квітня, і він сягне швидкості 10 м/с, тому варто оминати сухі дерева, гілки яких можу ламатися і падати.

Погода у Донецьку 13-14 квітня

На Донбасі буде суцільна хмарність і опади у вигляді дощу. У четвер протягом доби литиме дощ, який посилиться вдень, а вечері має закінчитися. Невеликий дощ у п'ятницю прогнозується зранку і йтиме до вечора, однак у нічний час опадів не буде. Удень стовпчики термометрів застигнуть біля позначок +10…11 °C, а вночі "танцюватимуть" у межах 9…12 градусів тепла. Максимальна швидкість вітру 13 квітня сягне 5 м/с, а 14 квітня буде досить свіжо — вітер прискориться до 8 м/с.

Погода у Дніпрі 13-14 квітня

У місті на Дніпрі задощить з ночі на четвер, 13 квітня. Опади триватимуть півтори доби, їхня інтенсивність буде поступово зменшуватися до обіду наступного дня. Температура повітря вдень підніметься до +11…12 °C. Уночі позначки термометрів покажуть стабільні 10 градусів тепла. Швидкість вітру в обидва дні коливатиметься від слабкого до помірного — 4-7 м/с.

Погода в Одесі 13-14 квітня

У південній Пальмирі в четвер, 13 квітня, вночі та вдень прогнозується невеликий дощ. У п'ятницю в денний час погода буде похмурою, а в нічний час місяць вийде з-за хмар, опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, а вночі охолоне до +8…9 °C. Вітер 13-14 квітня очікується помірний, 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків на травень. Фахівці впевнені — на зміну холодному і мокрому квітню прийде теплий і сухий травень.