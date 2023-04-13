Природа внесла корективи: де очікувати ясну і суху погоду на Великдень

Максимальна денна температура у деяких містах сягне +16 градусів

У середині робочого тижня в Україні встановилася прохолодна і дощова погода, однак тепер фахівці запевняють, що ближе до Великодня стане трохи тепліше, дощів буде менше, але хмарність збережеться.

За даними Sinoptik, переважно суха та сонячна погода передбачається у двох регіонах України. Ще у двох — на Великдень сонце тимчасово визиратиме з-за хмар.

Погода у Львові 14-16 квітня

На Галичині буде мінлива хмарність у п'ятницю, однак у вихідні слід чекати опади. 15-16 квітня йтиме дрібний дощ, який має закінчитись ближче до вечора. Температура повітря вдень сягатиме +12…16 градусів, а вночі опуститься до +5…9 °C. Вітер у п'ятницю прогнозується піівденно-східний, 5,1 м/с, а у вихідні змінить свій напрямок на південний до 3,2 м/с.

Погода у Києві 14-16 квітня

У столиці України синоптики прогнозують хмарну погоду і опади. З вечора суботи, 15 квітня, у місті почнеться мряка, яка триватиме добу. Тож святити пасочки і битися крашанками ми будемо під шум дощу. Вдень повітря прогріється до +10…11 градусів, а вночі охолоне до +7…8 °C. Вітер у п'ятницю буде легкий північно-східний, максимальна швидкість його сягне 2,3 м/с, а в суботу та неділю зміниться на південно-східний, 3,5 м/с.

Погода у Харкові 14-16 квітня

На Слобожанщині у п'ятницю та суботу, погода передбачається суцільно похмурою і дощовою. Зате на Великдень, 16 квітня, опадів не прогнозується. Хмарність збережеться, тож удень температура у місті підніметься лише до +9…12 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +4…7 °C. У п'ятницю, 14 квітня, вітер очікується північний, він сягне 5,4 м/с, у суботу та неділю зміниться на східний, його максимальна швидкість становитиме 5,2 м/с.

Погода у Донецьку 14-16 квітня

На Донбасі також пройдуть дрібні дощі, але їх слід очікувати тільки у п'ятницю, 14 квітня. Наступного дня опадів не буде, але збережеться хмарність. На Великдень на зміну дощам прийде сонячна погода, яка протримається до середини дня. Там температура повітря вдень підніметься до +9…12 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +3…6 градусів. Вітер у п'ятницю очікується північно-західний, максимальна швидкість якого сягне 4,7 м/с, а на вихідних зміниться на східний, до 4,9 м/с.

Погода у Дніпрі 14-16 квітня

У місті слід очікувати суху, хоча і хмарну погоду, місцями з проясненнями. Небо 14-15 квітня затягнеться хмарами, а 16 квітня, на Великдень, сонце ненадовго вийде з-за хмар і прогріє землю. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +10…13 °C, а вночі падатимуть до +6…9 градусів тепла. Вітер протягом трьох днів прогнозується помірний північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 5,9 м/с.

Погода в Одесі 14-16 квітня

В південній Пальмирі погода різко зміниться: після сонця у Страсну п'ятницю — наступні два дні очікується мінлива хмарність. У суботу, 15 квітня, ще буде сухо, а в неділю конкретно задощить. Повітря вдень прогріється до +11…13 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +9 °C. Вітер у п'ятницю очкується південний-східний, 4,3 м/с, а у суботу та неділю, 15-16 квітня, — помірний північно-східний, швидкість якого становитиме 7,3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" дав прогноз синоптиків на травень. Фахівці впевнені, що дощі закінчаться і настане довгоочікуване тепло.