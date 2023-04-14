Погода на Великдень: чи перестане дощити на вихідні

Місцями нічна температура сягне до +10 градусів

В Україні встановилася дощова і прохолодна погода, однак синоптики обіцяють, що на вихідних, особливо на Великдень, максимальна кількість опадів буде тільки на заході країни.

За прогнозами Gismeteo, на Великдень будемо святити паски у теплих речах, бо на вихідних буде вітряно на всій території країни.

Погода у Львові 15-16 квітня

На Галичині будуть опади у вигляді дощу протягом суботи, 15 квітня, а в неділю встановиться мінлива хмарність, однак опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до +12…16 градусів, а вночі охолоне до +5…10 °C. У суботу очікується сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 10 м/с, а в неділю ослабне до 4-5 м/с. Тому в перший день вихідних слід обережно проходити повз дерева.

Погода у Києві 15-16 квітня

У столиці України синоптики обіцяють хмарну погоду з опадами. З вечора суботи у місті почнеться дощ, який триватиме до ранку неділі. Температура повітря вдень сягатиме +10…14 градусів, а вночі опуститься до +7…9 °C. Сильний вітер прогнозується у суботу, 15 квітня, максимальна швидкість якого сягне 11 м/с, а на Великдень ослабне до 8 м/с. Краще до церкви одягти щось тепле і не забути парасольки, бо святити кошики доведеться під дощем.

Погода у Харкові 15-16 квітня

На Слобожанщині у суботу й неділю небо затягнеться хмарами. Дощі прогнозуються лише вночі 15 квітня. Зате на Великдень, 16 квітня, опадів не буде, хоча й збережеться хмарність. Удень температура у місті підніметься лише до +10…13 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +6…7 °C. Обида дні дутиме свіжий вітер, його швидкість сягне 9 м/с. Він слабшатиме лише вночі — до 4,5 м/с.

Погода у Донецьку 15-16 квітня

На Донбасі у суботу вночі, 15 квітня, також пройдуть дрібні дощі. На велике церковне свято опадів не буде, але збережеться суцільна хмарність. Там температура повітря вдень підніметься до +10…13 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +4…5 градусів. Вітер посилиться до 11-12 м/с, тож втримати парасольки в руках буде складно. Для походу до церкви чи звичайного виходу з дому слід буде одягти теплі й стійкі до вологи речі.

Погода у Дніпрі 15-16 квітня

У місті на Дніпрі синоптики прогнозують суху, але хмарну погоду, місцями з проясненнями. Сонце у суботу тимчасово вийде з-за хмар вранці, але потім протягом дня небо затягнеться хмарами. У неділю, на Великдень, сонце зовсім з'являтись не буде, збережеться сильна хмарність. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +12 °C, а вночі падатимуть до +7…8 градусів тепла. Вітер протягом двох днів передбачається сильним, максимальна швидкість якого сягатиме 10 м/с.

Погода в Одесі 15-16 квітня

В південній Пальмирі очікується мінлива хмарність в обидва дні, місцями — з дощами. У суботу, 15 квітня, буде сухо, а в неділю йтимуть денні опади. Повітря вдень прогріється до 12…13 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +9 °C. У суботу очікується сильний вітер, 10 м/с, а на Великдень — помірний, швидкість якого становитиме 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків на третій місяць весни. Фахівці впевнені, на зміну мокрому квітню прийде сухий травень.