Ексзаступника міністра оборони Шаповалова не звинувачують у корупції – експерт

У матеріалах суду немає пояснення, навіщо він робив те, у чому його звинувачують

Доказова база проти колишнього заступника міністра оборони України Вячеслава Шаповалова, якого заарештували за клопотанням Державного бюро розслідувань, не те що слабка, а "просто ніяка". Таке переконання висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Проблеми (у цій справі – ред.) прямо вказують на політичне підґрунтя, коли треба знайти крайнього", — написав він у Facebook.

Шаповалова, який відповідав у Міноборони за забезпечення Збройних Сил, підозрюють не в корупції і не в закупівлі за завищеними цінами яєць чи картоплі, а у "перешкоджанні законній діяльності ЗСУ", наголосив Золотарьов.

"У матеріалах суду немає пояснення, навіщо він робив те, у чому його звинувачують. Його перешкода виявилася в тому, що з 5 мільярдів гривень, витрачених на закупівлю амуніції в країнах НАТО, частина продукції виявилася забракованою і була повернута постачальникам. Це і є перешкоджання ЗСУ?", — наголосив експерт.

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення чисельність ЗСУ стрімко зросла у 3,5 рази, відповідно і збільшились потреби армії, які потрібно було негайно забезпечувати.

"Це справжній мотив Шаповалова. І хронологія закупівель про це свідчить. Це проглядається у матеріалах суду неозброєним поглядом", — вважає Золотарьов.

При цьому Шаповалова не звинувачують і у фінансових збитках державі чи завищенні цін – він не підписував і не міг підписувати договори закупівель, бо до його компетенції це навіть не входило.

"Остаточно добиває сума застави для Шаповалова – 402 мільйони гривень. Такі застави не виписують навіть представникам олігархічного кооперативу. Очевидними є абсурд і велика несправедливість", — написав політолог.

Нагадаємо, раніше адвокат Сергій Мітюрін розповів, що Вячеслава Шаповалова підозрюють у "перешкоджанні ЗСУ" через закупівлю неякісної амуніції. При цьому, на думку адвоката, слідство ігнорує той факт, що низькоякісна продукція так і не потрапила до армії та перебуває у процесі повернення постачальникам.