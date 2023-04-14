Экс-замминистра обороны Шаповалова не обвиняют в коррупции – эксперт

В материалах суда нет объяснения, зачем он делал то, в чем его обвиняют

Доказательная база против бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который был арестован по ходатайству Государственного бюро расследований, не то что слабая, а "просто никакая". Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Неувязки (в данном деле – ред.) прямо указывают на политическую подоплеку, когда надо найти крайнего", — написал он в Facebook.

Шаповалова, который отвечал в Минобороны за обеспечение Вооруженных Сил, подозревают не в коррупции и не в закупке по завышенным ценам яиц или картофеля, а в "препятствовании законной деятельности ВСУ", подчеркнул Золотарев.

"В материалах суда нет объяснения, зачем он делал то, в чем его обвиняют. Его препятствование выразилось в том, что из 5 миллиардов гривен, потраченных на закупку амуниции в странах НАТО, часть продукции оказалась забракованной и возвращена поставщикам. Это и есть препятствование ВСУ?", — отметил эксперт.

Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения численность ВСУ стремительно выросла в 3,5 раза, соответственно и увеличились потребности армии, которые нужно было немедленно обеспечивать.

"Это – настоящий мотив Шаповалова. И хронология закупок об этом свидетельствует. Это просматривается в материалах суда невооруженным взглядом", — считает Золотарев.

При этом Шаповалова не обвиняют и в финансовом ущербе государству или завышении цен – он не подписывал и не мог подписывать договоры закупок, потому что в его компетенцию это даже не входило.

"Окончательно добивает сумма залога для Шаповалова – 402 миллиона гривен. Такие залоги не выписывают даже представителям олигархического кооператива. Налицо абсурд и большая несправедливость", — написал политолог.

Напомним, ранее адвокат Сергей Митюрин рассказал, что Вячеслава Шаповалова подозревают в "препятствовании ВСУ" из-за закупок некачественной амуниции. При этом, по мнению адвоката, следствие игнорирует тот факт, что низкокачественная продукция так и не попала в армию и находится в процессе возврата поставщикам.