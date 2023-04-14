Чому це число скрізь? Українців вразили дива у даті початку війни в Україні

Думки користувачів мережі розділилися

Збіги у числах, які передували великим війнам не на жарт вразили українців. У мережі висловлюють свою думку щодо "таємничого" числа 68.

Сьогодні "Телеграф" опублікував у своїх соціальних мережах цікавий збіг, який є у датах воєн. Адже, якщо окремо скласти числа, наприклад першої світової та початку повномасштабної війни в Україні, то виходить одне й те саме число — 68. І, можливо, цей збіг, так би і залишився простою забавністю, але багато українців вважають, що це не просто так.

Деякі розцінюють це, наприклад, як якийсь знак і вважають, що таких сильних збігів просто не може бути.

Інші ж не поспішають погоджуватися зі своїми співрозмовниками, вважаючи, що це все просто кумедний збіг фактів і нічого більше.

Як би там не було, кожен сам для себе вибирає, як ставитися до таких збігів. Але можна сказати точно, всі ці дати завжди змінюються на інші числа — дати кінця всіх цих воєн. І українці свого числа Перемоги обов’язково дочекаються.

Втім, для любителів нумерології на сайті "Телеграфа" є прогноз на 2023 рік, який нам озвучила Лариса Нохріна.