Почему это число везде? Украинцев поразили странности в дате начала вторжения рф

Мнения пользователей сети разделились

Совпадения в числах, которые предшествовали крупным войнам, не на шутку впечатлили украинцев. В сети высказывают свое мнение насчет "таинственного" числа 68.

Сегодня "Телеграф" опубликовал в своих социальных сетях интересное совпадение, которое присутствует в датах войн. Ведь, если по отдельности сложить даты начала Первой мировой и полномасштабной войны в Украине, то получается одно и то же число — 68. Быть может, это совпадение так бы и осталось простой забавностью, но многие украинцы посчитали, что это не просто так.

Некоторые расценивают это как некий знак и считают, что таких сильных совпадений просто не может быть.

Другие же не спешат соглашаться, считая, что это всего лишь просто забавное стечение фактов и ничего более.

Как бы то ни было, каждый сам для себя выбирает, как относиться к таким совпадениям. Но можно сказать точно, все эти даты всегда сменяются другими числами — датами конца всех этих войн. И украинцы свое "число Победы" обязательно дождутся.

Впрочем, для любителей нумерологии на сайте "Телеграфа" есть прогноз на 2023 год, который нам озвучила нумеролог Лариса Нохрина.