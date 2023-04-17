Синоптики обіцяють різкі зміни: якої погоди чекати найближчими днями в Україні

Фахівці запевняють, що робочий тиждень почнеться з сонячної погоди

В Україні панує хмарна і вітряна погода, але синоптики обіцяють, що початок нового робочого тижня вона різко зміниться сонячною на більшій частині країни.

За прогнозами сайту Sinoptik, максимальна денна температура у більшості регіонах сягатиме +15 градусів.

Погода у Львові 17-18 квітня

У місті погода очікується похмурою з опадами у вигляді сильного денного дощу, зокрема сьогодні, 17 квітня. А у вівторок дощ зміниться на мінливу хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…12 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +5…9 °С. Вітер в понеділок очікується східним, максимальна швидкість якого сягатиме 4,6 м/с, а наступного дня змінить свій напрямок на північно-східний, 4,4 м/с.

Погода у Києві 17-18 квітня

У столиці України погода два дні поспіль буде хмарною, однак синоптики впевнені, що дощ не йтиме. Удень температура у місті сягатиме +12…13 градусів, а вночі падатиме до +7 °С. Легкий вітерець буде у вівторок, 18 квітня, і його максимальна швидкість сягатиме 2,7 м/с.

Погода у Харкові 17-18 квітня

На сході України у понеділок та вівторок помірний вітерець розжене хмари і сонце ненадовго прогріє землю. Температура повітря вдень становитиме +14…15 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +4…7 °С. Вітер східний, максимальна швидкість якого сягатиме 6,1 м/с.

Погода у Донецьку 17-18 квітня

На Донбасі очікується відносно висока температура вдень, хоча й буде хмарно. Синоптики не прогнозують дощу в обидва дні. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +15 градусів, а вночі температура знизиться до +3…5 °С. У понеділок максимальна швидкість східного вітру 17 квітня буде 7 м/с, а наступного дня зменшиться до 6 м/с.

Погода у Дніпрі 17-18 квітня

У понеділок, 17 квітня, у місті небо затяглося хмарами вже зранку, і похмура погода протримається до вечора. У вівторок протягом дня очікується суцільна хмарність, без опадів. Там максимальна температура повітря вдень становитиме +14…15 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +4…7 °С. Максимальна швидкість помірного східного вітру становитиме 7,6 м/с.

Погода в Одесі 17-18 квітня

В південній Пальмирі погода сьогодні і завтра, 17-18 квітня, очікується хмарною і деінде сонячною. Протягом двох днів опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +11…13 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до +8 градусів. У понеділок у місті дме помірний північно-східний вітер, його швидкість сягатиме 7,3 м/с. Наступного дня, 18 квітня, прогнозується слабкий східний вітер — до 4,4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від синоптиків на кінець квітня. Вони запевняють, що справжніх теплих днів слід чекати лише у травні.