Щастя тривало недовго: якої погоди чекати українцям в середині тижня

Вночі місяць визирне з-за хмар тільки в одному місті

Синоптики потішили українців "теплим" прогнозом погоди на початок тижня, але найближчими днями до більшості областей повертається хмарна і дощова погода.

За прогнозами Gismeteo, у середу та четвер,19-20 квітня, збережеться вітряна погода по всій території країни.

Погода у Львові 19-20 квітня

На Галичині протягом двох днів очікується дуже хмарна погода вдень і вночі. Маленькі опади слід чекати у середу, 19 квітня, вранці та вдень. Синоптики прогнозують, що у місті температура повітря вдень сягатиме 10…13 градусів тепла, а вночі охолоне — до +7 °C. У середу максимальна швидкість вітру сягне 6 м/с, а в четвер він посилиться до свіжих 8-9 м/с.

Погода у Києві 19-20 квітня

У столиці України буде дуже хмарно обидва дні, а у другу половину четверга, 20 квітня, ще й з опадами. Вдень повітря прогріється до 11…14 градусів тепла, а вночі охолоне до +8…9 °C. У середу вдень передбачається свіжий вітер, 8 м/с, а у четвер — 8-9 м/с.

Погода у Харкові 19-20 квітня

На Слобожанщині синоптики обіцяють хмарну і дощову погоду. У середу з вечора почнеться дощ, який триватиме до ранку четверга. 20 квітня удень опадів не очікується, однак вечір знову буде мокрим. Удень температура у місті триматиметься біля +12…13 градусів. У нічний час позначки термометрів не опускатимуться нижче як +9…10 °C. Сильний вітер передбачається у середу, 19 квітня, і він сягне швидкості 10 м/с, а в четвер зменшиться до 8-9 м/с.

Погода в Донецьку 19-20 квітня

На сході України буде суцільна хмарність і опади у вигляді дощу. У середу зранку і до кінця доби литиме дощ. У ніч на четвер він припиниться, однак поновиться уранці 20 квітня і триватиме до самісінького вечора. Удень стовпчики термометрів застигнуть біля позначок +11 °C, а вночі опустяться 8…9 градусів тепла. Максимальна швидкість вітру 19-20 квітня сягне 10 м/с. Слід оминати сухі дерева, щоб обламані гілки не травмували вас.

Погода в Дніпрі 19-20 квітня

У місті на Дніпрі дощ прогнозується у середу, 19 квітня, який почнеться удень і триватиме до ранку четверга. Удень 20 квітня він почнеться знову і посилиться до вечора. Температура повітря вдень підніметься до +12…14 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 9-10 градусів тепла. Швидкість вітру в обидва дні коливатиметься від помірного до свіжого — 7-9 м/с.

Погода в Одесі 19-20 квітня

У південній Пальмирі також дощитиме. У середу опади почнуться з обіду, триватимуть вечір і ніч на четвер. Уранці 20 квітня буде сухо, однак удень опади поновляться і посиляться надвечір. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла, а вночі охолоне до +10…11 °C. Вітер 19-20 квітня коливатиметься від помірного до свіжого, 5-8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків на травень. Фахівці впевнені — на зміну холодному і мокрому квітню прийде теплий і сухий травень.