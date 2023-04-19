У природи немає поганої погоди: чого чекати українцям найближчими днями

Суху погоду очікує тільки одне місто

На середину тижня в Україні встановилася мокра та вітряна погода, і найближчими днями серйозних змін не станеться. І хоча синоптики прогнозують, що вітрів буде менше — дощі триватимуть по всій території країни.

За прогнозами ресурсу Sinoptik, у всіх регіонах країни нічна температура не опускатиметься нижче +7 градусів.

Погода у Львові на 20-21 квітня

На Галичині буде мінлива хмарність в обидва дні. Дрібний дощ слід чекати лише у четвер, 20 квітня, вночі. Температура повітря вдень сягатиме +14 градусів, а вночі опуститься до +7 °C. Вітер у четвер прогнозується північно-східний — 4,4 м/с, а у п'ятницю, 21 квітня, зміниться на північний і посилиться до 4,7 м/с.

Погода у Києві на 20-21 квітня

У столиці України синоптики прогнозують хмарну погоду і опади у четвер. Наступного дня, 21 квітня, дощу не передбачається і місцями буде визирати сонце. Вдень повітря прогріється до 11…12 градусів тепла, а вночі охолоне до +8…9 °C. Вітер у четвер буде легкий північний-східний, максимальна швидкість його сягне 2,9 м/с, а в п'ятницю зміниться на північний, 3,5 м/с.

Погода у Харкові на 20-21 квітня

На сході України погода передбачається суцільно похмурою і дощовою. У четвер, 20 квітня, звечора почнеться дощ. Опади триватимуть півтори доби і їхня інтенсивність буде зменшуватись до вечора п'ятниці. Удень температура у місті підніметься до +11…12 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +8…9 °C. У четвер вітер очікується східний, він сягне 6 м/с, у п'ятницю, 21 квітня, зміниться на північний, його максимальна швидкість становитиме 6,4 м/с.

Погода в Донецьку на 20-21 квітня

На Донбасі також пройдуть дощі, їхню максимальну кількість слід чекати у четвер, 20 квітня. Наступного дня прогнозуються опади у вигляді дрібного дощу, який почнеться вранці і протримається до пізнього вечора. Там температура повітря вдень підніметься до +10…12 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +7 градусів. Вітер у четвер очікується східний, максимальна швидкість якого сягне 4 м/с, а у п'ятницю зміниться на північно-західний, до 3,1 м/с.

Погода в Дніпрі на 20-21 квітня

У місті слід очікувати мокрої погоди протягом двох днів. 20 квітня, у четвер, дощ почнеться з обіду і йтиме до вечора, а у п'ятницю — з ранку і до пізнього вечора. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +11…13 °C, а вночі падатимуть до 9…10 градусів тепла. Вітер у четверг прогнозується слабкий північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 5,1 м/с, а у п'ятницю змінить свій напрямок на північний, 5,8 м/с.

Погода в Одесі на 20-21 квітня

В південній Пальмирі у четвер, 20 квітня, дощ почнеться зранку і протримається до вечора, а 21 квітня опадів не обіцяють, однак суцільна хмарність збережеться. Повітря вдень прогріється до +12…13 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +9…10 °C. Вітер у четвер очікується північний, 5,8 м/с, а у п'ятницю, 21 квітня, — помірний північний, швидкість якого становитиме 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду у травні. Фахівці впевнені, що дощі будуть до початку літа.