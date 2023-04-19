Як "приручити" шкарпетки: 5 лайфхаків для тих, кому набридло ходити в різних

Кожен може вибрати спосіб, який йому більше підходить

Шкарпетки — одвічна проблема людства. Мова, звичайно ж, не про їхній функціонал, а про те, що вони вічно кудись діваються.

"Телеграф" вирішив поборотися з цією проблемою і пропонує своїм читачам 5 лайфхаків, які допоможуть "приручити" цих "бавовняних загубленок".

Не випускайте їх у "вільне плавання"

Щоб не втрачати шкарпетки під час прання, варто покласти їх у чохол для делікатної білизни. По-перше, так точно нічого не залишиться забутим на стінках барабана. А по-друге, ви зможете швидше скласти їх за парами для сушіння. Адже це — "найкритичніші" моменти, коли шкарпетки можуть загубитися.

Не розлучайте пари

Заведіть корисну звичку: сколюйте шкарпетки попарно шпилькою. Так вони не втратять один одного ні в глибинах шафи, ні всередині пральної машини; Альтернатива шпилькам – класичні прищіпки з дерева. Просто з’єднайте шкарпетки перед пранням.

Все "по поличках"

Придбайте будь-який базовий органайзер. Головне, щоб відділення у ньому були невеликими. Повісьте його з внутрішньої сторони дверцят шафи і заведіть правило складати кожну пару в окрему кишеньку.

Радикальний метод

Купуйте однакові шкарпетки. Адже, якщо у вашому гардеробі 10 пар однакових шкарпеток, проблемі зі зниклими парами просто нема звідки взятися.

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