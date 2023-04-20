В Україні різко зміниться погода: де на вихідних чекати негоду

Теплу і майже сонячну погоду очікують на заході України

В Україні панує вітряна та дощова погода, однак синоптики прогнозують, що на кінець тижня вона серйозно зміниться — опадів стане менше, а вітер вщухне.

За прогнозами Gismeteo, тільки в одному місті дощі йтимуть півтори доби.

Погода у Львові 21-23 квітня

У місті три дні поспіль буде мінлива хмарність, а опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до 14…16 градусів тепла, а вночі охолоне до +7…8 °C. У п'ятницю очікується сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 9 м/с, а в суботу, 22 квітня, ослабне до 3-4 м/с, але потім у неділю знову зросте до 8 м/с.

Погода у Київ 21-23 квітня

У столиці України синоптики обіцяють мінливу хмарність, деінде з'являтиметься сонце і прогріватиме землю. Опади слід чекати лише у п'ятницю вночі. Температура повітря вдень сягатиме 16 градусів тепла, а вночі опуститься до +9…11 °C. Сильний вітер прогнозується у п'ятницю, 21 квітня, максимальна швидкість якого сягне 12 м/с, а на вихідні ослабне до 4-6 м/с.

Погода у Харкові 21-23 квітня

На Слобожанщині погода буде суцільно хмарною, місцями — з опадами. У п'ятницю вночі почнеться дощ, який закінчиться до обіду, а надвечір прогнозується нова хвиля опадів, які припиняться уранці суботи, 22 квітня. У неділю вранці буде сонячно, однак вдень небо затягне хмарами і очікується невеликий дощ. Удень температура у місті підніметься до 10…16 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +8…9 °C. Три дні поспіль очікується свіжий вітер, його швидкість сягне 8-9 м/с. Він слабшатиме лише вночі — до 4-6 м/с.

Погода у Донецьку 21-23 квітня

На Донбасі задощить. У п'ятницю, 21 квітня, дощ почнеться вночі і на ранок завершиться, але вдень знову зриватиметься і дощитиме протягом наступного дня, 22 квітня. Опади триватимуть півтори доби. У неділю, 23 квітня, опадів менше — тільки малий дощик вдень. Там температура повітря вдень підніметься до +12…14 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +8…9 градусів. Під кінець тижня у денний час вітер не вщухатиме нижче 6-7 м/с.

Погода у Дніпрі 21-23 квітня

У місті на Дніпрі синоптики прогнозують хмарну погоду, деінде з опадами. У п'ятницю в місті протримається суцільна хмарність. Дощ слід чекати лише наступного дня, він почнеться вночі і протримається до обіду, а вечері повинен закінчитись. В неділю, 23 квітня, збережеться хмарність. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +11…14 °C, а вночі падатимуть до 8…9 градусів тепла. Вітер протягом п'ятниці передбачається слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с, а на вихідних зміниться на свіжий — 8 м/с.

Погода в Одесі 21-23 квітня

В південній Пальмирі сонце і дощ будуть постійно змінювати одне одного. Погода у п'ятницю прогнозується мокрою — нічний дощ хоч і закінчиться вранці, але почнеться вдень і йтиме ввечері. 22 квітня ранок буде сонячним, але на зміну відносно ясній погоді прийде дощ, який з обіду затягнеться до кінця доби. У неділю опадів вже не буде, місцями сонце визиратиме з-за хмар. Повітря вдень прогріється до 12…15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +9…10 °C. У п'ятницю та суботу, 21-22 квітня, очікується сильний вітер, 10-12 м/с, а в неділю — легкий, швидкість якого становитиме 2-3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків на третій місяць весни. Фахівці впевнені, на зміну мокрому квітню прийде сухий травень.