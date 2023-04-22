Українські "павуки": харківські інженери створили оригінальне спецвзуття для саперів

Харків'яни розробили протимінні чоботи – аналог канадських "Spider Boots", які вберігають ноги від наслідків детонації мін

З початком повномасштабного вторгнення на одному з харківських підприємств налагодили виробництво захисного спорядження, зокрема і для саперних підрозділів. Але інженери не обмежилися "простим" спорядженням. І згодом розробники на чолі з директором підприємства Ігорем Єфименком менше ніж за місяць створили спеціальні чоботи-павуки для військових і саперів.

За словами стіворювачів, таке взуття здатне під час вибуху захистити кінцівки від критичних пошкоджень та ампутації.

Ігор Єфименко

Від задуму до реалізації

Ігор Єфименко розповідає, що задумався розробити захист для ніг, коли його дальній родич, евакуйовуючи карети швидкої допомоги на Харківщині, наступив на міну "Пелюстку" і внаслідок вибуху йому відірвало пальці.

Тому спочатку працював над ідеєю створення бронеустілок, однак це було і технічно складно, і сама устілка виявилася не дуже зручною та практичною.

Цю ідею не схвалили й місцеві вибухотехніки, натомість наголосили на потребі у протимінних чоботах, оригінальне виробництво яких зупинилося. Але потім передали інженерам зразок взуття канадської компанії, мовляв, нам би щось отаке. Й інжинери прийнялися конструювати аналог захисного взуття за власною технологією.

Оригінальна канадська версія чоботів-павуків понад 10 років успішно використовувалася саперами в країнах Азії, Африки та Південної Америки. І добре зарекомендувала себе.

Харківські інженери експериментували, змінювали деталі та саму конструкцію.

"Десь у три тижні вклалися, щоб зробити тестовий зразок. Але для нас це довго. Важко було знайти потрібні матеріали в Харкові", – говорить співрозмовник "Телеграфа" й додає, що саме доставка з інших міст затримала процес виготовлення.

Взуття має доволі дивний вигляд і не є взуттям, як таким

Протимінні чоботи вже пройшли випробування на полігоні

Як вони "працюють"

При контакті з міною підошва захисного взуття амортизує та знижує силу вибухової хвилі, тим самим захищає ноги сапера від травм.

"Якщо наступити на міну "Пелюстка", з 40 грамами вибухової речовини, то там обламуються ніжки, захисний корпус залишається цілим, – говорить харків'янин "Телеграфу". – Більш потужна, керована міна ПМН-2, руйнує корпус. Він розсипається на волокна. Але вибухова хвиля віддалена від ноги шляхом того, що лапи виведені в сторони й вона не травмує на пряму ногу, лише остаточною енергією. Тому корпус чобота руйнується, а кріплення залишаються цілими".

Важать чоботи 3,5 кг, але це не фінальна вага, надалі її планують зменшити. Розробник не розсекречує усі матеріали, говорить, що пластикові елементи друкуються на 3-D принтері.

"Якщо сапер помилиться, то ця екіпіровка захистить його від критичної ампутації. Підрив, все одно, заподіє шкоди: будуть уламки, посічення, можливо, зламається суглоб. Але все це виліковується. А якщо відлітають пальці, то там вже нічого не зробиш", – говорить нам Ігор.

Сьогодні підприємство має замовлення на виготовлення першої партії захисного взуття для харківських саперів. "Павуки" стануть у пригоді й службам, які відновлюють комунікації на деокупованих територіях.