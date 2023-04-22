Украинские "пауки": харьковские инженеры создали оригинальную спецобувь для саперов

Харьковчане разработали противоминные сапоги – аналог канадских "Spider Boots", уберегающих ноги от последствий детонации мин.

С началом полномасштабного вторжения на одном из харьковских предприятий было налажено производство защитного снаряжения, в том числе и для саперных подразделений. Но инженеры не ограничились "простым" снаряжением. И впоследствии разработчики во главе с директором предприятия Игорем Ефименко менее чем за месяц создали специальные сапоги-пауки для военных и саперов.

По словам создателей, такая обувь способна при взрыве защитить конечности от критических повреждений и ампутации.

Игорь Ефименко

От замысла к реализации

Игорь Ефименко рассказывает, что задумал разработать защиту для ног, когда его дальний родственник, эвакуируя кареты скорой помощи на Харьковщине, наступил на мину "Лепесток" и в результате взрыва ему оторвало пальцы.

Поэтому сначала работал над идеей создания бронестелек, однако это было и технически сложно, и сама стелька оказалась не очень удобной и практичной.

Эту идею не одобрили и местные взрывотехники, но отметили потребность в противоминных сапогах, оригинальное производство которых было остановлено. Но потом передали инженерам образец обуви канадской компании, мол, нам бы что-нибудь такое. И инженеры принялись конструировать аналог защитной обуви по своей технологии.

Оригинальная канадская версия сапог-пауков более 10 лет успешно использовалась саперами в странах Азии, Африки и Южной Америки. И хорошо зарекомендовала себя.

Харьковские инженеры экспериментировали, меняли детали и саму конструкцию.

"Где-то в три недели уложились, чтобы сделать тестовый образец. Но для нас это долго. Трудно было найти нужные материалы в Харькове", – говорит собеседник "Телеграфа" и добавляет, что именно доставка из других городов задержала процесс изготовления.

Обувь выглядит довольно странно и не является обувью, как таковой.

Противоположные сапоги уже прошли испытания на полигоне

Как они "работают"

При контакте с миной подошва защитной обуви амортизирует и снижает силу взрывной волны, защищая ноги сапера от травм.

"Если наступить на мину "Лепесток", с 40 граммами взрывчатого вещества, то там обламываются ножки, защитный корпус остается целым, — говорит харьковчанин "Телеграфа". — Более мощная, управляемая мина ПМН-2, разрушает корпус. Он рассыпается на волокна.Но взрывная волна удалена от ноги путем того, что лапы выведены в стороны и она не травмирует на прямую ногу, лишь окончательной энергией.Поэтому корпус сапога разрушается, а крепления остаются целыми”.

Весят сапоги 3,5 кг, но это не финальный вес, в дальнейшем ее планируют снизить. Разработчик не рассекречивает все материалы, говорит, что пластмассовые элементы печатаются на 3-D принтере.

"Если сапер ошибется, то эта экипировка защитит его от критической ампутации. Подрыв, все равно, причинит вред: будут обломки, иссечение, возможно, сломается сустав. Но все это лечится. А если отлетают пальцы, то там уже ничего не сделаешь", – говорит нам Игорь.

Сегодня у предприятия есть заказ на изготовление первой партии защитной обуви для харьковских саперов. "Пауки" пригодятся и службам, возобновляющим коммуникации на деоккупированных территориях.