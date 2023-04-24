Невже прийшла весна? У яких регіонах України буде тепла та суха погода на початку тижня

Погода на початку тижня, 24-25 квітня, передбачається теплою та сонячною

В останні дні квітня погода в Україні буде переважно сонячною, але місцями буде дощити.

За прогнозами сайту Sinoptik, найнижча денна температура очікується в одному місті.

Погода у Львові 24-25 квітня

На Галичині — змінна погода. У понеділок, 24 квітня, сонце грітиме цілий день. У вівторок на зміну сонячній погоді прийде хмарна і дощова. Дрібний дощ почнеться вдень і йтиме до пізнього вечора. Температура повітря вдень сягатиме +12… 19 градусів, а вночі опуститься до +6…8 °C. Вітер у понеділок прогнозується південно-східний — 3,5 м/с, а у вівторок, 25 квітня, зміниться на південно-західний і зменшиться до 3 м/с.

Погода у Києві 24-25 квітня

У столиці України синоптики прогнозують сонячну погоду протягом двох днів, місцями буде хмарно. Похмура погода у понеділок, 24 квітня, протримається у Києві весь день, а ввечері небо проясниться, дощу не передбачається. У вівторок буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 17…18 градусів тепла, а вночі охолоне до +8…9 °C. Вітер у понеділок буде легкий південний, максимальна швидкість його сягне 2,6 м/с, а у вівторок підніметься до 3,3 м/с.

Погода у Харкові 24-25 квітня

На Слобожанщині у понеділок протягом усього дня утримається хмарна погода, але опадів не буде. У вівторок, 25 квітня, буде мінлива хмарність і дощитиме. Дрібний дощ почнеться удень і поступово посилиться надвечір. Удень температура у місті підніметься до 17…18 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +5…9 °C. У понеділок вітер очікується південно-східний, він сягне 3,7 м/с, у вівторок зміниться на східний, його максимальна швидкість становитиме 2,6 м/с.

Погода в Донецьку 24-25 квітня

На сході України також пройдуть невеликі дощі. У понеділок хмарна погода триматиметься протягом дня і ввечері розпочнеться дрібний дощ. Опади триватимуть півтори доби і мають закінчитися пізно увечорі вівторка, 25 квітня. У Донецьку температура повітря вдень підніметься до +13…17 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 4…9 градусів тепла. Вітер у понеділок очікується південно-східний, максимальна швидкість якого сягне 2,9 м/с, а у вівторок зміниться на західний, до 2,7 м/с.

Погода у Дніпрі 24-25 квітня

У місті на Дніпрі на початку робочого тижня слід очікувати мінливу хмарну погоду, деінде сонце тимчасово визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +16…17 °C, а вночі падатимуть до 9 градусів тепла. Вітер у понеділок прогнозується північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с, а у вівторок змінить свій напрямок на південно-західний, 2,2 м/с.

Погода в Одесі 24-25 квітня

В південній Пальмирі у понеділок, 24 квітня, на небі не буде жодної хмаринки, а у вівторок лише вдень очікується хмарність, без опадів. Повітря вдень прогріється до +13…15 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +8…9 °C. Вітер у понеділок очікується південний, 4,3 м/с, а у вівторок, 25 квітня, — слабкий південно-східний, швидкість якого становитиме 5,4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптика Ігоря Кібальчича, який запевняє, що у квітні очікується негода.