Ніхто й не помітить, що ви курили: як позбудеться запаху цигарок

Поради, які допоможуть прибрати або заглушити запах цигарок

Куріння є шкідливою та дорогою звичкою. Проте в Україні залишається чимало курців, які готові миритися з цими фактами. Водночас сам запах цигарок, що осідає на тілі, одязі та приміщенні, не подобається не тільки оточуючим людину з цією згубною звичкою, а й нерідко навіть їй самому.

І хоча "Телеграф" наполегливо рекомендує боротися з цією звичкою радикально, для тих, хто ще не готовий кидати курити, ми публікуємо лафхаки, які допоможуть позбутися запаху цигарок.

Як прибрати запах цигарок з рук

Вимийте руки з милом і, що важливо, холодною водою;

Протріть руки вологими серветками. Звісно, вони мають бути свіжими, а не напівсухими, та з досить сильним ароматом. Пам’ятайте, що пахне і від шкіри обличчя, тому, якщо вам не потрібно піклуватися про збереження макіяжу, протріть його вологими серветками. Коли серветка трохи підсохне, можна трохи протерти і одяг, намагаючись не залишати помітних вологих слідів;

Допомагає антисептичний гель для рук. Але він зазвичай сушить шкіру, тому чергуйте цей спосіб з іншими;

Існують спеціальні креми та гелі для курців, проте їх не так просто знайти у продажу;

Розітріть у руках лимонну або апельсинову кірку;

Вимийте руки з кавовою гущею, яку витягли з кавоварки.

Як прибрати запах цигарок з одягу

у велику каструлю чи таз налити окріп;

додати туди 2-3 столові ложки оцту;

розвісити речі над ємністю;

через кілька годин зняти речі та просушити на свіжому повітрі.

Ще один, більш простий і швидкий спосіб використання оцту:

змішати воду та оцет у розрахунку 1:3;

змочити губку в отриманому розчині;

ретельно протерти одяг, після чого провітрити його.

Останній лайфхак також можна використовувати для усунення запаху з м’яких меблів.

Як прибрати запах цигарок від волосся

Заглушити запах цигарок можна і звичною туалетною водою. Збризкайте нею гребінець і причешіть. Тільки не перестарайтеся: занадто сильний аромат парфуму збентежить оточуючих так само, як і тютюновий запах;

Якщо у вас є небагато часу і не потрібно берегти укладання, можна освіжити волосся сухим шампунем.

Як прибрати запах цигарок з рота

З’їжте часточку лимона, апельсина, грейпфрута, скибочка жорсткого яблука чи моркви;

Випийте міцного чаю (чорної або зеленої) або кави;

Пожуйте кавове зернятко;

Пожуйте гвоздику або лавровий лист. Метод ефективний, але смак цих спецій дуже рідко комусь подобається, та й в офісі, наприклад, простіше знайти каву, ніж лаврушку;

Допомагає від запаху імбиру. Заваріть з ним чай або пожуйте скибочку зацукрованого імбиру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим мити вікно, щоб не залишалося розлучення.

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