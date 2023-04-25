Нагріємося, але намокнемо: якої погоди в Україні чекати в середині тижні

Знову "небесна канцелярія" вирішила внести нові корективи в погоду

Природа потішила українців теплим і сухим початком робочого тижня, але синоптики прогнозують, що найближчими днями до нас прийде справжня негода з вітром, дощем і грозою.

За прогнозами Укргідрометцентру, 26-27 квітня сильний вітер очікується майже у всіх регіонах України.

Погода у Львові на 26-27 квітня

На Галичині очікується мінлива хмарність, місцями з опадами. У середу, 26 квітня, дощ почнеться зранку і триматиметься вночі. Наступного дня опадів не передбачається, але хмарність збережеться. У місті температура повітря вдень сягатиме 8…12 градусів тепла, а вночі охолоне — до +3…7 °C. У обидва дні дутиме північно-західний вітер і його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

Погода у Києві на 26-27 квітня

У столиці України буде дощова погода в обидва дні, деінде з проясненнями. У середу вдень почнеться дощ. Опади триватимуть півтори доби і мають закінчитись вночі четверга, 27 квітня. Вдень повітря прогріється до 10…17 градусів тепла, а вночі охолоне до +5…10 °C. У середу вдень передбачається сильний південний вітер, 8 м/с, а у четвер змінить напрямок на північно-західний — 10 м/с.

Погода у Харкові на 26-27 квітня

На Слобожанщині синоптики обіцяють хмарну і дощову погоду з грозами. У середу, 26 квітня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, а у четвер вдень йтиме дощ з грозою. Удень температура у місті триматиметься близько +18…20 градусів. У нічний час позначки термометрів не опускатимуться нижче як +7…9 °C. Сильний південно-східний вітер передбачається у середу вдень, 26 квітня, і він сягне швидкості 10 м/с, а в четвер змінить напрямок на південний і зменшиться до 8 м/с. Вітер вщухатиме тільки вночі — 3-5 м/с.

Погода у Донецьку на 26-27 квітня

На сході України передбачається мінлива хмарність і опади з грозою. Протягом середи прогнозується невелика хмарність, але без опадів. Наступного дня вночі почнеться дощ, який посилиться до обіду і принесе з собою грозу. Удень стовпчики термометрів застигнуть біля позначок +18…20 °C, а вночі опустяться 6…11 градусів тепла. Максимальна швидкість південного вітру 26 квітня сягне 10 м/с. 27 квітня очікується південно-західний — 8 м/с.

Погода у Дніпрі на 26-27 квітня

У місті на Дніпрі хмарна з проясненнями погода, місцями — дощ. У середу, 26 квітня, ще буде суха погода, але трохи хмарна — сонце інколи визиратиме з-за хмар. А опади з грозою прогнозуються у четвер, 27 квітня, які почнуться вночі і триватимуть до пізнього вечора. Температура повітря вдень підніметься до +18…20 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 9…7 градусів тепла. Швидкість вітру в обидва дні коливатиметься від слабкого до сильного —5-12 м/с.

Погода в Одесі на 26-27 квітня

У південній Пальмирі дощ триватиме майже дві доби, іноді з перервою на "сон". У середу опади почнуться вночі, посиляться в обід і не послабшають до кінця вечора. Ніч четверга буде сухою, а от зранку знову задощить і опади триватимуть до пізнього вечора. Повітря вдень прогріється до 14…16 градусів тепла, а вночі охолоне до +7…9 °C. Вітер південно-захдіний у середу, 26 квітня коливатиметься від помірного до сильного, 5-10 м/с, а наступного дня, 27 квітня, посилиться до сильних 12 м/с.

Погода в Україні 26 квітня

Погода в Україні 27 квітня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптика Ігоря Кібальчича, який запевняє, що наприкінці квітня очікується несприятлива погода