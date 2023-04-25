Григорій Козловський відправив U11 перемагати до Італії: як це було (фото)

Меценат, попри війну, продовжує розвивати український футбол

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 426 день. Попри всі складності воєнного часу, потрібно намагатися не забувати про базові принципи підтримки та відчуття повноти життя. Адже наші ЗСУ воюють насамперед за те, щоб ми продовжували жити звичним життям. Так, Григорій Козловський, почесний президент ФК "Рух" (Львів), не лише безперервно допомагає військовим, а й дбає про майбутнє покоління українців. Меценат підтримує Академію "чорно-жовтих" і продовжує розвивати футбол у цей непростий час. Адже він сам з дитинства грає у футбол і обожнює цей вид спорту. Бізнесмен мріє про перемогу у Лізі чемпіонів футбольного клубу "Рух". А ще – про те, щоб основний склад клубу було сформовано із вихованців молодіжної Академії футболу, яку він заснував.

24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну, в Академії перебувало 350 вихованців з різних куточків країни, зокрема зі сходу та півдня нашої країни. Григорій Козловський залишив учнів Академії у Винниках (там база ФК "Рух". – Ред.), повністю взявши на себе опіку, забезпечивши житлом і навчанням.

Григорій Козловський у квітні відправив молоду команду "Рух" U11 на престижний міжнародний турнір до Італії — Universal Youth Cup. Участь у масштабних змаганнях взяли 64 команди з різних провідних академій Європи, серед яких представники "Ювентуса", "Мілана", "ПСЖ, "Ліверпуля", "Аякса" та багатьох інших.

"Ми туди приїдемо та виграємо", — казали маленькі спортсмени перед поїздкою.

У комфортабельному автобусі при повному фірмовому екіпіруванні "рухівці" вирушили перемагати. Після приїзду їх заселили в апартаменти з усіма зручностями. "Жовто-чорні" взяли участь у відкритті міжнародного турніру.

"Ми тут. І ми показуємо, яка Україна сильна і незалежна. Сподіватимемося, що скоро війна закінчиться", — каже маленький "рухівець". Команда пройшла людною вулицею, розмахуючи українським прапором. Маленькі футболісти назвали пануючу атмосферу "найкрутішою", і дали спортивну присягу.

Першого ігрового дня "жовто-чорні" зіграли проти Албанії.

"Мене мотивують сім’я, тренери, команда, друзі і те, що я представляю Україну", — каже гравець U11. Українці виграли у "Реді Юпі" з розгромним рахунком 4:0. Дубль оформив Жадаєв, а також по голу забили Берун та Прокопенко.

Груповий етап U11 "Рух" завершив на першому місці, вигравши у двох італійських команд, не залишивши жодного шансу супротивникам.

"Ми їх перемогли, тому що ми – "Рух" і у нас є дух", – так прокоментували свою перемогу футболісти.

Маленькі українці встигали не лише забивати розгромні голи, а й відпочивати. Спортсмени отримали масу вражень та емоцій під час морської прогулянки. А потім продовжили тренування та боротьбу за місце у турнірній таблиці. "Рухівці" встигли зіграти з італійськими "Атлантою" та "Спецією", а потім протистояли представникам однієї з найкращих футбольних академій Європи – амстердамському "Аяксу". Їм "жовто-чорні" програли з рахунком 0:3.

"Такі турніри – це безцінний досвід. Ми грали проти сильних команд", — поділився враженнями старший тренер АФ "Рух" U11 Маркіян Шкраба.

У підсумку "Рух" U-11 посів 11-е місце на престижному турнірі Universal Youth Cup і у чудовому настрої повернувся до рідної України.

Григорій Козловський – почесний президент ФК Рух (Львів).

2009 року меценат узяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу "Рух" у місті Винники, активно спонсорує та підтримує його розвиток. 2010 року став президентом ФК "Рух" (Львів).

Григорій Козловський зміг створити унікальне явище в Україні – Академію футболу ФК "Рух", будівництво спортивного комплексу якої було розпочато 2018 року на околиці Львова навколо Винниківського озера. Комплекс включає 8 тренувальних полів останнього покоління: 3 поля зі штучним покриттям і 5 – з гібридним, а також критий манеж. Тут функціонує необхідна інфраструктура для пошуку талановитих футболістів, їхньої підготовки та розвитку.

Під егідою бізнесмена ФК "Рух" став чотириразовим чемпіоном Прем’єр-ліги Львівської області серед аматорів (2012, 2013, 2014, 2015). "Рух" також тричі став володарем Кубка Львівщини (2012, 2014, 2015), володарем Суперкубку області (2013), переможцем меморіалу найуспішнішого тренера в історії львівських "Карпат" Ернеста Юста (2012, 2013, 2014, 2017). 17 жовтня 2014 року клуб "Рух" уперше у своїй історії став чемпіоном України з футболу серед аматорських команд.

2010-2014 років Григорій Козловський сам виступав за "Рух" як футболіст у Прем’єр-лізі Львівської області. 2013 року провів один матч у аматорському чемпіонаті України.

У липні 2016 року ФК "Рух" дебютував у Другій лізі Чемпіонату України, посів за підсумками сезону друге місце й одразу отримав путівку до Першої ліги українського футболу.

У Першій лізі ФК "Рух" зіграв наступні три сезони, 2019 року команда переїхала до Львова та змінила емблему. За підсумками сезону 2019/2020 "Рух" посів друге місце та завоював право зіграти в Українській Прем’єр-лізі.

У сезоні 2020/2021 ФК "Рух" посів 10-е місце у Прем’єр-лізі, набравши у 26 турах 28 очок. Наступний сезон 2021/2022 був перерваний через військову агресію росії проти України, команда посіла 11 місце.

Юніори "Руху" у сезоні 2021/22 посіли перше місце у чемпіонаті України U-19, отримавши право представити клуб у Юнацькій лізі УЄФА. Команда ФК "Рух" U-19 дійшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, поступившись 28 лютого 2023 року ФК "Мілан" з рахунком 0:1.

До речі, старший син Григорія Козловського — Святослав професійно займався футболом – виступав за "Рух" та харківський "Металіст".