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"Писав історії у шпиталі без певності чи стану колись на ноги" Українське видавництво випустить книгу бійця ЗСУ Юрія Гудименка

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Автобіографічна книга Юрія Гудименка "Історії та війни" Новина оновлена 25 квітня 2023, 16:03
Автобіографічна книга Юрія Гудименка "Історії та війни"

Гудименко почав писати цю книгу під час перебування в СІЗО

Ветеран Юрій Гудименко написав автобіографічну книгу "Історії та війни" про унікальну боротьбу за українську державність, громадську діяльність та війну. Книга пораненого українського військового вже відправилася у друк, через місяць очікується офіційний реліз та продаж.

У "Історіях та війнах" зібрані найкращі нариси молодшого сержанта Гудименка з 2015 по 2023 роки: про його журналістське, громадське, військове життя.

"Це не зовсім звичайна книга. Тут немає сюжету, немає персонажів, які затримуються надовго, – розповідає про книгу її автор, – Це – збірка текстів, промов, історичних нарисів, які я писав і пишу донині. Тут є смішні тексти і тексти несмішні, є слова, які я писав у доброму гуморі, і ті, які я писав у шпиталі, не будучи певен, що колись встану на ноги. Є навіть тексти, за які мені соромно, але вони все одно будуть тут, у книзі, тому що я їх говорив і я їх написав."

Писати нариси Гудименко почав під час перебування в СІЗО, де він був ув'язнений за облиття пам'ятника Дзержинському в Запоріжжі у 2010 році. Під час повномасштабної війни громадський діяч і молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко отримав важке поранення на Харківському напрямку, переніс кілька операцій та наразі проходить реабілітацію.

Український видавець, генеральний директор і власник видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький поділився своїм відгуком про "Історії та війни":

"Тези, які в цій книзі, Юрій доводить власною біографією. І перехід на українську, і захист держави. І поранення, і боротьба за себе. І жорстка суспільна позиція. Книжка не тільки про це. Вона ще й дуже весела та життєстверджуюча", — зазначив видавець.

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