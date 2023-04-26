Намокнемо і замерзнемо: відома синоптикиня дала прогноз погоди на кінець квітня

Під кінець місяця природе обдарує українців опадами і вітром

На Україну насувається потужний циклон із Заходу, який принесе серйозне погіршення погоди — похолодання і дощі з грозами.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомляє відома синоптик Наталія Діденко.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, в деяких регіонах температура повітря вдень сягне +21 градуса.

Так, у середу, 26 квітня прохолодна та дощова погода очікується на заході України. Там вдень показники термометрів триматимуться в районі +8…13 градусів, а вночі падатимуть до +3…7 °C. Вітер — північно-західний, його швидкість сягне сильних 12 м/с.

На півночі країни (окрім Чернігівщини, Сумщини) та на півдні (Одещина) синоптики прогнозують сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень в цих регіонах коливатиметься від 10…16 градусів тепла. Вночі падатиме до +6…9 °C. Вітер південний — 12 м/с.

У решті областей України передбачаються теплі та сонячні дні, місцями з малими опадами. Температура вдень становитиме +16…20 °C, а вночі стовпчики термометрів падатимуть до 7…10 градусів тепла. Максимальна швидкість південного вітру сягне 12 м/с.

Така погода продовжиться і у четвер, 27 квітня. Цього дня на більшій території країни триватиме похолодання та опади, окрім заходу. Там синоптики обіцяють мінливу хмарність і деінде з-за хмар визиратиме сонце. Температура повітря вдень становитиме +10…13 градусів, а вночі впаде до +1…5 °C. Вітер північно-західний, його максимальна швидкість становитиме 12 м/с.

У більшості регіонів півночі і півдня України пануватиме дощова погода. Показники термометрів удень сягнуть позначок 9…18 градусів тепла, а вночі опустяться до +4…11 °C. Там також дутиме північно-західний вітер, 12 м/с.

Опади з грозами очікуються на сході України. Там хоч і дощ, але вдень прогнозується досить висока для квітня температура — 17…20 градусів тепла. Вітер змінить свій напрямок на східний, 10 м/с.

Погода у п'ятницю, 28 квітня, у більшості областей зміниться на суху і теплу.

Майже у всіх містах на заході, півночі і півдні України встановиться мінлива хмарність, деінде визиратиме сонце. На заході повітря вдень прогріється до +12…17 градусів, а вночі буде прохолодно — 0…+2 °C. На півночі і півдні температура повітря вдень сягатиме +12…16 градусів. Вночі стовпчики термометрів падатимуть до +1…11 °C. Вітер північно-західний, його максимальна швидкість — 12 м/с.

На сході країни та на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі й Херсонщині у п'ятницю синоптики прогнозують дуже хмарну, дощову погоду з грозами. Там стовпчики термометрів піднімуться до 11…19 градусів тепла, а вночі впадуть до +7…11 °C. Вітер південно-східний, 10 м/с.

28 квітня

Водночас Укргідрометцентр попереджає про сніголавинні і гідрологічні природні небезпеки.

26 квітня, у зв'язку з очікуваними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Водночас у Черкаській області на Кременчуцькому водосховищі внаслідок пропуску весняного водопілля утримуватиметься затоплення заплавних ділянок — ІІІ рівень небезпеки.

Внаслідок пропуску весняного водопілля через Дніпровське водосховище, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях — ІІ рівень небезпеки.

Також утримуватиметься затоплення заплавних територій у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області — І рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка погода буде в травні в Україні. Фахівці запевняють, що теплих весняних днів в наступному місяці буде дуже мало.