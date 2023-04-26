За допомогою центрів "ЯМаріуполь" працевлаштували вже 2000 переселенців

Для підтримки маріупольців, які виїхали до інших регіонів України з весни минулого року діють центри "ЯМаріуполь"

За 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування вдалося знайти роботу 2000 маріупольців, які наразі проживають у інших регіонах України. У пошуках роботи допомагають 17 центрів "ЯМаріуполь", що розташовані в різних куточках країни та дозволяють переселенцям легше адаптуватись у нових місцях проживання.

Проєкт з працевлаштування стартував у жовтні 2022 року. Його ініціювали Маріупольська міська рада спільно з USAID та GIZ. Для реалізації проєкту підготували професійних рекрутерів, які працюють у всіх центрах "ЯМаріуполь". Вони контактують з центрами зайнятості, спеціалізованими агентствами та роботодавцями, підбирають вакансії, допомагають скласти резюме, зв’язатися з потенційним роботодавцем та дають рекомендації щодо співбесіди. Обов’язково підтримують зв'язок з людиною до офіційного працевлаштування.

Найбільш затребувані професії

Наразі найбільшим попитом користуються фахівці виробничих спеціальностей, торгівлі, логістики, готельно-ресторанного бізнесу, а також адміністративний персонал/HR. Саме ці вакансії протягом останніх 5 місяців вдавалось закрити найчастіше в різних регіонах України.

Найбільш затребувані професії

Виробничі спеціальності: 444 працевлаштованих + 932 наявні вакансії

Торгівля: 201 працевлаштований + 653 наявні вакансії

Логістика: 200 працевлаштованих + 625 наявний вакансій

Готельно-ресторанний бізнес: 177 працевлаштованих + 358 наявних вакансій

Адміністративний персонал/HR: 169 працевлаштований + 324 наявні вакансії

*— за 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування.

Міста-лідери з працевлаштування

Частіше знаходять роботу в столиці та крупних обласних центрах — Дніпрі, Вінниці, Львові, Запоріжжі. Найменше працевлаштованих за весь час реалізації проєкту в місті Рівне (лише 5 осіб), але й запит від маріупольців там був найменший.

ТОП-3 міста з найбільшою кількістю працевлаштованих*

Київ — 529

Дніпро — 421

Вінниця — 192

*— за 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування.

Нові можливості: перекваліфікація

"Ми намагаємось допомогти всім маріупольцям розпочати нове життя. А наявність роботи — це основа. Наразі наша база вакансій утричі перевищує запит. Проте багатьом потрібна перекваліфікація, — коментує Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. — Саме цей напрям роботи ми посилюємо зараз: 120 маріупольців уже проходять безкоштовне перенавчання. І це тільки початок. Скоро ще більше містян отримають нові можливості для працевлаштування. Це важливо не тільки сьогодні, але й знадобиться в майбутньому, коли ми всі повернемось у Маріуполь".

Програма з перекваліфікації стартувала в 11 містах України: Києві, Одесі, Львові, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому та Тернополі. Для навчання доступні популярні на ринку професії: водій, бухгалтер, перукар, швачка, кухар, пекар, кондитер, SMM-спеціаліст.

Наразі найбільший попит мають професії бухгалтерського напрямку, індустрія краси (перукар, майстер манікюру, барбер) та сфера харчування (кухар, пекар, кондитер).

Кількість вакансій vs. Кількість шукачів*

1390 запитів — 4 120 вакансій

ТОП-3 сфери для перекваліфікації*

Бухгалтерія

Індустрія краси (перукар, майстер манікюру, барбер)

Сфера харчування (кухар, пекар, кондитер)

*— за 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Маріуполь покинули понад 200 тисяч громадян. Для підтримки тих містян, які виїхали й проживають на території інших регіонів України, з весни минулого року діють центри "ЯМаріуполь".