Рус

За допомогою центрів "ЯМаріуполь" працевлаштували вже 2000 переселенців

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Центри "ЯМаріуполь" допомагають працевлаштуватися маріупольцям Новина оновлена 26 квітня 2023, 18:06
Центри "ЯМаріуполь" допомагають працевлаштуватися маріупольцям. Фото Відкриті джерела

Для підтримки маріупольців, які виїхали до інших регіонів України з весни минулого року діють центри "ЯМаріуполь"

За 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування вдалося знайти роботу 2000 маріупольців, які наразі проживають у інших регіонах України. У пошуках роботи допомагають 17 центрів "ЯМаріуполь", що розташовані в різних куточках країни та дозволяють переселенцям легше адаптуватись у нових місцях проживання.

Проєкт з працевлаштування стартував у жовтні 2022 року. Його ініціювали Маріупольська міська рада спільно з USAID та GIZ. Для реалізації проєкту підготували професійних рекрутерів, які працюють у всіх центрах "ЯМаріуполь". Вони контактують з центрами зайнятості, спеціалізованими агентствами та роботодавцями, підбирають вакансії, допомагають скласти резюме, зв’язатися з потенційним роботодавцем та дають рекомендації щодо співбесіди. Обов’язково підтримують зв'язок з людиною до офіційного працевлаштування.

Найбільш затребувані професії

Наразі найбільшим попитом користуються фахівці виробничих спеціальностей, торгівлі, логістики, готельно-ресторанного бізнесу, а також адміністративний персонал/HR. Саме ці вакансії протягом останніх 5 місяців вдавалось закрити найчастіше в різних регіонах України.

Найбільш затребувані професії

  • Виробничі спеціальності: 444 працевлаштованих + 932 наявні вакансії
  • Торгівля: 201 працевлаштований + 653 наявні вакансії
  • Логістика: 200 працевлаштованих + 625 наявний вакансій
  • Готельно-ресторанний бізнес: 177 працевлаштованих + 358 наявних вакансій
  • Адміністративний персонал/HR: 169 працевлаштований + 324 наявні вакансії

*— за 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування.

Міста-лідери з працевлаштування

Частіше знаходять роботу в столиці та крупних обласних центрах — Дніпрі, Вінниці, Львові, Запоріжжі. Найменше працевлаштованих за весь час реалізації проєкту в місті Рівне (лише 5 осіб), але й запит від маріупольців там був найменший.

ТОП-3 міста з найбільшою кількістю працевлаштованих*

  • Київ — 529
  • Дніпро — 421
  • Вінниця — 192

*— за 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування.

Нові можливості: перекваліфікація

"Ми намагаємось допомогти всім маріупольцям розпочати нове життя. А наявність роботи — це основа. Наразі наша база вакансій утричі перевищує запит. Проте багатьом потрібна перекваліфікація, — коментує Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. — Саме цей напрям роботи ми посилюємо зараз: 120 маріупольців уже проходять безкоштовне перенавчання. І це тільки початок. Скоро ще більше містян отримають нові можливості для працевлаштування. Це важливо не тільки сьогодні, але й знадобиться в майбутньому, коли ми всі повернемось у Маріуполь".

Програма з перекваліфікації стартувала в 11 містах України: Києві, Одесі, Львові, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому та Тернополі. Для навчання доступні популярні на ринку професії: водій, бухгалтер, перукар, швачка, кухар, пекар, кондитер, SMM-спеціаліст.

Наразі найбільший попит мають професії бухгалтерського напрямку, індустрія краси (перукар, майстер манікюру, барбер) та сфера харчування (кухар, пекар, кондитер).

Кількість вакансій vs. Кількість шукачів*

1390 запитів — 4 120 вакансій

ТОП-3 сфери для перекваліфікації*

  • Бухгалтерія
  • Індустрія краси (перукар, майстер манікюру, барбер)
  • Сфера харчування (кухар, пекар, кондитер)

*— за 5 місяців роботи проєкту з працевлаштування.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Маріуполь покинули понад 200 тисяч громадян. Для підтримки тих містян, які виїхали й проживають на території інших регіонів України, з весни минулого року діють центри "ЯМаріуполь".

Теги:
#Україна #Біженці #Робота #Працевлаштування #Маріуполь