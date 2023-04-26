Як почистити комп'ютер від пилу, нічого не зламавши: покрокова інструкція

Систематичне чищення ПК необхідно проводити кожні 6-12 місяців

Комп’ютери давно є незамінними помічниками людини. Однак, як і у випадку будь-якої високотехнологічної продукції, неправильне його використання може суттєво скоротити його "життя". Так, наприклад, якщо не проводити його планову чистку від пилу, то з часом він може почати перегріватися, а потім і взагалі вийти з ладу.

"Телеграф" розповідає, як правильно чистити свій комп’ютер, щоб при цьому не нашкодити йому.

Оскільки умови використання ПК чи ноутбуків у всіх різні немає єдиної думки, коли слід проводити їх чистку. Однак і чекати, коли техніка вже почне перегріватись теж недоцільно і може обійтися вам у копійчину. Тому експерти все ж таки дотримуються думки, що систематичне очищення вашого пристрою необхідно проводити кожні 6-12 місяців.

Як безпечно чистити ПК

Вимкніть комп’ютер і від’єднайте його від електричної розетки або мережевого фільтра. Відкрийте корпус комп’ютера, щоб почистити комп’ютер. Найбруднішими частинами корпусу зазвичай є верхня та нижня частини, оскільки саме там осідає пил. Протріть корпус зовні вологою тканиною. Із внутрішньою частиною трохи складніше. Найкраще використовувати для видалення пилу балончик зі стисненим повітрям. Зніміть бічні або передні панелі корпусу, а потім за допомогою стисненого повітря видаліть пил із будь-яких пилових фільтрів. Будь-які явні скупчення пилу на дні корпусу можна витерти. Або можна скористатися пилососом, проявляючи максимальну обережність. Видаліть пил, що накопичився, на вентиляторах корпусу за допомогою балончика зі стисненим повітрям. Тримайте вентилятор пальцем, щоб він не обертався, поки ви дме на нього стисненим повітрям. Лопаті вентилятора можуть бути крихкими і можуть тріснути при занадто швидкому обертанні. Ви можете використовувати медичний спирт, щоб протерти леза ватним тампоном чи тонкою тканиною. Якщо до вентиляторів важко дістатися або вони сильно забруднені, вийміть їх із корпусу для полегшення очищення. Видаліть пил з блоку живлення за допомогою балончика зі стисненим повітрям. Якщо у вашому корпусі є пиловий фільтр під блоком живлення, обов’язково очистіть його. Радіатор та вентилятор, встановлені на процесорі, також слід очистити. Знову балончиком зі стисненим повітрям короткими чергами здуйте пил з радіатора та вентилятора. Якщо скупчення занадто сильне, вам може знадобитися зняти радіатор і вентилятор з процесора, щоб їх очистити. Очистіть всі порти комп’ютера стисненим повітрям та очистіть всі зовнішні вентиляційні отвори медичним спиртом та ватним тампоном або тонкою тканиною. Перш ніж знову збирати систему, рекомендуємо постаратися впорядковано прокласти кабелі, щоб забезпечити вільніше проходження повітря через систему. Ви також можете герметизувати корпус, щоб звести до мінімуму кількість пилу, який накопичуватиметься до наступного чищення.

Як почистити ноутбук

Зніміть задню кришку; Відключіьб акумулятор; При повному розбиранні, додатково, знімається клавіатура. Для цього необхідно від'єднати шлейф, яким вона та тачпад кріпляться до корпусу. Залежно від конкретної моделі може знадобиться відкрутити ще кілька гвинтів, що утримують її з іншого боку. Тепер переверніть ноутбук у нормальне положення та підваживши клавіатуру пластиковим шпателем починайте її знімати. Робити це найкраще повільно, поступово докладаючи зусилля і відтягуючи одночасно вгору і в протилежний бік від закріпленого краю; Пластиковою ложкою (карткою) акуратно від'єднайте верхню кришку ноутбука по всьому периметру, при цьому може знадобиться від'єднати живлення та шлейф тачпада, якщо ви ще не зробили цього при знятті клавіатури; Знімаємо материнську плату та розбираємо (якщо це не косметична чистка) радіатор та кулер; Прочищаємо все пилососом перевівши його на видув та щіточкою, або продуємо стисненим повітрям; Збираємо все назад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за секунду дізнатися ступінь зношеності батареї ноутбука.