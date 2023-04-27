"Мокрий" циклон покидає Україну: яким регіонам пощастить із погодою на вікенд

Мокру і холодну погоду синоптики прогнозують в містах сходу і півдня

До України перемістився циклон із Заходу, який приніс із собою на більшу частину країни вітер, дощі і грози. Однак існує ймовірність, що наприкінці цього тижня у частині регіонів погода поліпшиться

За прогнозами ресурсу "Синоптик", більш сприятливу сонячну погоду очікують північні та частина південних областей.

Погода у Львові 28-30 квітня

У місті три дні поспіль вдень і вночі буде мінлива хмарність, а опадів не синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 11…13 градусів тепла, а вночі охолоне до +1…7 °C. У п'ятницю очікується західний вітер, максимальна швидкість його сягне 2,3 м/с, а в суботу, 29 квітня, він змінить свій напрямок на південний і підніметься до 3,2 м/с, але потім у неділю ослабне до 3 м/с, північно-західний.

Погода у Києві 28-30 квітня

У столиці України погода — змінна. Синоптики обіцяють мінливу хмарність у п'ятницю, 28 квітня. Наступного дня сонце вийде з-за хмар і прогріватиме землю, але у неділю небо знову затягнеться хмарами. Опади не очікуються. Температура повітря вдень сягатиме 13…15 градусів тепла, а вночі опуститься до +5…7 °C. Легкий північний вітер прогнозується у п'ятницю, максимальна швидкість якого сягне 3,5 м/с, а на вихідні ослабне до 1 м/с.

Погода у Харкові 28-30 квітня

На сході України передбачаються максимальні опади три дні поспіль. У п'ятницю, 28 квітня, вдень почнеться дощ, який закінчиться до ранку суботи. У неділю сильний дощ очікується лише вранці і до обіду має завершитись. Удень температура у місті підніметься до 12…17 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +7…11 °C. У п'ятницю очікується слабкий східний вітер, його швидкість сягне 5 м/с, а на вихідних змінить свій напрямок на північно-східний і підніметься до помірних 6,7 м/с.

Погода у Донецьку 28-30 квітня

На Донбасі на кінець робочого тижня прогнозується мокра погода, інколи з проясненнями. У п'ятницю, 28 квітня, дощ почнеться вночі і до ранку слабшатиме, але вдень знову посилиться і завершиться до ранку наступного дня, 29 квітня. У суботу дрібний дощ зриватиметься вдень і триватиме до пізнього вечора неділі. Температура повітря в Донецьку вдень підніметься до +17 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +10…11 градусів. У денний час північний вітер не вщухатиме нижче 3 м/с.

Погода у Дніпрі 28-30 квітня

Дощ не обминув і місто на Дніпрі. Зранку п'ятниці почнеться дрібний дощ, який до вечора переросте в сильний і закінчиться лише до середини дня у суботу, 29 квітня. У неділю протягом дня також прогнозується сильний дощ, який слабшатиме до вечора. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12…13 °C, а вночі падатимуть до 8…10 градусів тепла. Вітер протягом п'ятниці передбачається помірний північний, максимальна швидкість якого сягатиме 7,3 м/с, а на вихідних — 6,8 м/с.

Погода в Одесі 28-30 квітня

В південній Пальмирі у п'ятницю та суботу буде сухо і місцями — сонячно, а у неділю очікується суцільна хмарність. Повітря вдень прогріється до 14…15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +8…9 °C. У п'ятницю та суботу, 28-29 квітня, очікується досить свіжий північний вітер, 8,7 м/с, а в неділю — помірний, швидкість якого становитиме 6,2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка погода буде в травні в Україні. Фахівці запевняють, що дощових днів в наступному місяці буде мало.