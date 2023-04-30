Міська влада Кривого Рогу та ГО "Мрія дітей України" підписали меморандум про співпрацю

Під час візиту до Кривого Рогу голова ГО "Мрія дітей України", волонтерка Дана Ярова зустрілась із головою Ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілкулом. Обговорили способи консолідації зусиль задля допомоги родинам загиблих українських захисників і дітям, позбавленим батьківського піклування внаслідок російсько-української війни. Між міської владою Кривого Рогу та ГО "Мрія дітей України" укладено Меморандум про співпрацю.

За словами Ярової, співпраця з органами державної влади та місцевими громадами — механізм, який забезпечить дійсно ефективну допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування внаслідок війни.

"Опіка над такими дітьми — це наш обов'язок як суспільства. Родини загиблих українських захисників, діти, які втратили рідних через війну, мають отримувати максимум нашої уваги. Вкладати в таких дітей якомога більше зусиль, допомогти з психологічною реабілітацією, зі здобуттям освіти, огорнути їх турботою — означає допомогти впоратись їм із тим страшним горем, що вони переживають. Вдячна Олександру Юрійовичу за готовність допомагати дітям", — зазначила голова ГО "Мрія дітей України".

"Об’єднуємо людей з великим серцем для допомоги дітям, чиї батьки загинули внаслідок російсько-української війни, пропали безвісті або знаходяться у полоні. Я дякую Дані Яровій за її активну позицію. В наших планах – проведення спільних акцій, в тому числі психологічна допомога дітям та родинам військових, а також співпраця у напрямку створення та підтримки патронатних сімей разом з UNICEF", — сказав Олександр Вілкул.