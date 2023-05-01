Небо "смалить" і мочить: якої погоди чекати українцям на початку робочого тижня

Українцям слід чекати на зміни в погоді в "теплу" сторону

"Небесна канцелярія" поки не тішить українців погодою, однак синоптики прогнозують, що початок робочого тижня порадує нас теплими і сонячними днями.

Водночас, за даними ресурсу Sinoptik, в частині регіонів 1 травня буде мокро, після чого погода має поліпшитися.

Погода у Львові 1-2 травня

На Галичині у Міжнародний день праці українцям пощастить з сонячною погодою, а 2 травня хмари заполонять небо і похмура погода триматиметься до вечора. Без опадів в обидва дні. Температура повітря вдень "смалитиме" до +15… 22 градусів, а вночі опуститься до +3…6 °C. Вітер у понеділок дутиме легкий східний — 2,3 м/с, а у вівторок зміниться на південний — до 3,4 м/с.

Погода у Києві 1-2 травня

У столиці України у понеділок синоптики прогнозували хмарну погоду, яка проясниться тільки ввечері, але дощу не передбачається. У вівторок, 2 травня, вранці буде сонячно, однак до середини дня сонце сховається за хмари. Вдень повітря прогріється до 15…17 градусів тепла, а вночі охолоне до +6…7 °C. Вітер на Міжнародний день праці тримається слабкий північний, максимальна швидкість його сягає 4 м/с, а у вівторок зміниться на легкий південний — 3,3 м/с.

Погода у Харкові 1-2 травня

На Слобожанщині у понеділок, 1 травня, протягом усього дня утримається хмарна погода, з нічними опадами, які закінчаться до ранку. У вівторок на зміну дощу прийде сонячна погода. Удень температура у місті підніметься до 11…14 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +4…7 °C. У понеділок вітер північний, він сягає 4 м/с, у вівторок, 2 травня, зміниться на південний, його максимальна швидкість становитиме 4,8 м/с.

Погода у Донецьку 1-2 травня

На Донбасі погода змінна. У понеділок зранку почався дощ, який поступово переросте в сильний до обіду і супроводжуватиметься грозою. 1 травня увечорі опадів вже не очікується. 2-го травня сонце вийде з-за хмар і прогріє землю. У регіоні температура повітря вдень підніметься до +14…15 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 5…9 градусів тепла. Вітер 1 травня дме південний, максимальна швидкість якого сягає 3,2 м/с, а у вівторок зміниться на слабкий північний, до 5 м/с.

Погода у Дніпрі 1-2 травня

У місті на Дніпрі на Міжнародний день праці уранці йшов дощ, зараз опади припинилися, однак погода залишається похмурою і холодною. Наступного дня, 2 травня, хмар не буде, день обіцяє бути ясним і без опадів. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +11…14 °C, а вночі падатимуть до 5…6 градусів тепла. Вітер 1 травня дме північний, максимальна швидкість якого сягатиме 5,4 м/с, а у вівторок зменшиться до 3,6 м/с.

Погода в Одесі 1-2 травня

В південній Пальмирі у перший день робочого тижня хмарний ранок зміниться ясним та безхмарним вечором, а у вівторок у денний та нічний час на небі не очікується жодної хмаринки. Повітря вдень прогріється до +15…17 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +7…8 °C. Вітер у понеділок "коливається" від північного до північно-західного — 1-5 м/с, а у вівторок, 2 травня, — слабкий східний, швидкість якого становитиме 3,5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на травень. Синоптики впевнені, хоча українці чекають теплу погоду, але третій місяць весни принесе з собою навіть заморозки.