Дощі відступають? Якої погоди в Україні чекати найближчими днями

На зміну дощу прийде сонце і тепло

Перші дні травня засмутили українців дощовою погодою, але синоптики передбачають, що найближчими днями ситуація набере теплих і сонячних обертів.

За прогнозами ресурсу Gismeteo, лише в двох містах 3 та 4 травня очікуються опади.

Погода у Львові 3-4 травня

На Галичині синоптики прогнозують дуже хмарну і місцями дощову погоду протягом двох днів. У середу, 3 травня, вранці йтиме маленький дощик, який до обіду закінчиться, але ввечері знов почнеться і має завершитись пізно ввечері наступного дня, у четвер. Опади триватимуть більше доби. До того ж, 4 травня вдень дощ посилиться, однак до вечора зменшиться. Удень повітря прогріється до 10…14 градусів тепла, а вночі показники танцюватимуть в районі +9…11 °C. У середу вдень очікується помірний вітер, максимальна швидкість його сягне 6 м/с, а в четвер він зміниться на свіжий і посилиться до 8 м/с.

Погода у Києві 3-4 травня

У столиці 3-4 травня очікується суцільна хмарність і з незначними опадами. У середу протягом дня небо заповнять хмари. У четвер вночі почнеться дрібний дощ, який на ранок закінчиться, але ввечері піде знову. Хоча сонця не буде, температура повітря вдень сягатиме +14…20 градусів, а вночі опуститься до +10…11 °C. Свіжо-сильний вітер прогнозується у середу, 3 травня, максимальна швидкість якого сягне 8-10 м/с, наступного дня передбачається помірний вітер — 6 м/с.

Погода у Харкові 3-4 травня

На сході України у середу вранці сонце ще трохи прогріє землю, але протягом дня буде хмарна погода. У четвер, 4 травня, очікується суцільна хмарність. Синоптики сонця не обіцяли, але удень температура у місті підніметься до +19…20 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +7…10 °C. У середу дутиме помірний вітер, його швидкість сягне 6 м/с. 4 травня вітер ослабне до слабких 4 м/с.

Погода у Донецьку 3-4 травня

На Донбасі опадів не буде, лише сонце і хмари будуть змінювати одне одного. 3 травня прогнозується сонячним, лише увечорі можуть набігти хмари. Наступного дня, у четвер, очікується мінлива хмарність, але без опадів. Там температура повітря вдень підніметься до +18…20 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +6…8 градусів. Вітер коливатиметься від легкого до помірного — 3-6 м/с.

Погода у Дніпрі 3-4 травня

У місті на Дніпрі синоптики прогнозують хмарну погоду, іноді сонячну. Вранці у середу сонце тимчасово визирне, але потім протягом дня небо затягнеться хмарами без опадів. У четвер очікується хмарна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +18…19 °C, а вночі падатимуть до 8…10 градусів тепла. Вітер у середу буде свіжим, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с, а в четвер помірний — 6 м/с.

Погода в Одесі 3-4 травня

В південній Пальмирі прогнозується сонячна погода у середу, 3 травня, і хмарна — у четвер, хоча й без опадів. Повітря вдень прогріється до 14…15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +10…11 °C. У середу очікується свіжий вітер, 8 м/с, а у четвер — слабкий, швидкість якого становитиме 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на травень. Синоптики обіцяють, що теплі дні слід чекати на кінець місяця.