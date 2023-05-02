Не дощами єдиними: де в Україні до кінця тижня чекати грозу

Якою буде погода в перший тиждень травня

Травень в Україні розпочався з теплої погоди, проте до найближчих вихідних температура повітря знову впаде практично по всій країні.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, не в останню чергу це пов’язано з дощами, які продовжуватимуться в деяких куточках нашої країни до п’ятниці.

Так 3 травня найбільш прохолодна погода очікується на заході країни, тоді як на півдні та сході варто чекати тепла та мінливої хмарності. Температура повітря вдень утримуватиметься на позначках +14…+16 градусів на заході та +17…+20 на сході.

Погода в Україні 3 травня

Подібна картина спостерігатиметься і в четвер, з тією різницею, що на дощі також варто чекати і в північній частині України.

Погода в Україні 4 травня

А ось у п’ятницю опади посиляться та пройдуть майже по всій території країни, при цьому синоптики не виключають, що на Закарпатті та на Харківщині можуть бути грози.

Погода в Україні 5 травня

Хоча на суботу синоптики опадів не прогнозують, проте після дощів день буде дуже прохолодним.

Погода в Україні 6 травня

У неділю сильні опади знову повернуться на частину західних областей, а на решті України буде сухо, але так само прохолодно.

Погода в Україні 7 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що попередні прогнози свідчать про дощі у червні. Крім того, літо в Україні може бути прохолоднішим, ніж зазвичай.