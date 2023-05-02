Не дощами єдиними: де в Україні до кінця тижня чекати грозу
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Якою буде погода в перший тиждень травня
Травень в Україні розпочався з теплої погоди, проте до найближчих вихідних температура повітря знову впаде практично по всій країні.
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, не в останню чергу це пов’язано з дощами, які продовжуватимуться в деяких куточках нашої країни до п’ятниці.
Так 3 травня найбільш прохолодна погода очікується на заході країни, тоді як на півдні та сході варто чекати тепла та мінливої хмарності. Температура повітря вдень утримуватиметься на позначках +14…+16 градусів на заході та +17…+20 на сході.
Подібна картина спостерігатиметься і в четвер, з тією різницею, що на дощі також варто чекати і в північній частині України.
А ось у п’ятницю опади посиляться та пройдуть майже по всій території країни, при цьому синоптики не виключають, що на Закарпатті та на Харківщині можуть бути грози.
Хоча на суботу синоптики опадів не прогнозують, проте після дощів день буде дуже прохолодним.
У неділю сильні опади знову повернуться на частину західних областей, а на решті України буде сухо, але так само прохолодно.
Раніше "Телеграф" розповідав, що попередні прогнози свідчать про дощі у червні. Крім того, літо в Україні може бути прохолоднішим, ніж зазвичай.