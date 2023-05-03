"Увімкнули" сонце: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні

У деяких регіонах України вдень очікується до +21 градуси, а вночі — +6 °C

"Небесна" канцелярія зрозуміла, що на початку травня дощів вже досить, і під кінець тижня вирішила не змінювати традиції, тож принесла суху й теплу погоду у більшість регіонів України.

Як повідомляє Sinoptik, дощ очікується лише на заході країни.

Погода у Львові 4-5 травня

На заході України два дні поспіль буде хмарна погода, іноді з проясненнями та опадами. У четвер, 4 травня, хмари заповнять небо і ввечері піде дрібний дощ. Наступного дня лише зранку сонце визирне з-за хмар, але потім очікується суцільна хмарність. Вдень повітря прогріється до 12…15 градусів тепла, а вночі охолоне до +7…9 °C. У четвер очікується північно-східний вітер, максимальна швидкість його сягне 3,2 м/с, а в п'ятницю, 5 травня, він ослабне до 3 м/с.

Погода у Києві 4-5 травня

У столиці синоптики прогнозують хмарну погоду в обидва дні, однак з проясненнями. У четвер та п'ятницю лише зранку очікується сонячна погода, але потім зміниться на суцільну хмарність. Температура повітря вдень сягатиме 14…17 градусів тепла, а вночі опуститься до стабільних +9 °C. Легкий північно-західний вітер прогнозується у четвер, максимальна швидкість якого сягне 2,1 м/с, а наступного дня зміниться на північний — 2,2 м/с.

Погода у Харкові 4-5 травня

Слобожанщину теж оминуть дощі, але синоптики обіцяють, що сонце і хмари протягом двох днів будуть постійно змінювати одне одного. Удень температура у місті підніметься до 20…21 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +7…12 °C. У четвер очікується легкий півніно-східний вітер, його швидкість сягне 3,2 м/с. У п'ятницю, 5 травня, змінить свій напрямок на західний і ослабне до 2,8 м/с.

Погода у Донецьку 4-5 травня

На сході України на кінець робочого тижня прогнозується більш-менш сонячна погода лише у четвер — мінлива хмарність, без опадів. У п'ятницю, 5 травня, дощу не передбачається, але буде дуже хмарно. Температура повітря вдень підніметься до +21 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +6…9 градусів. Обидві доби удень очікується штиль — 0,2-0,5 м/с.

Погода у Дніпрі 4-5 травня

Сонце також трошки потішить місто на Дніпрі у четвер зранку і до обіду, 4 травня, однак наступного дня зранку набіжать хмари і така погода триматиметься до пізнього вечора, іноді з проясненнями. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…21 °C, а вночі падатимуть до 10…13 градусів тепла. Вітер протягом четверга 4 травня, передбачається тихий південний, максимальна швидкість якого сягатиме 1,7 м/с, а у п'ятницю, 5 травня, — штиль, 0,8 м/с.

Погода в Одесі 4-5 травня

Над Одещиною нависли грозові хмарки, але іноді сонце визиратиме і грітиме регіон. Синоптики не прогнозують дощу два дні поспіль. Повітря вдень прогріється до 16…19 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +9…12 °C. 4 травня очікується легкий східний вітер, 3,6 м/с, а в п'ятницю — тихий, швидкість якого становитиме 1,5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку в Україні. Синоптики впевнені, що цьогорічне літо може бути прохолоднішим, аніж зазвичай.