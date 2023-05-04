Ідеальна для шашликів чи саджання картоплі: якої погоди чекати українцям на кінець тижня

За прогнозами фахівців з синоптичного ресурсу, лише в одному місті задощить

В Україні встановилася тепла, сонячна і суха погода і, за прогнозами синоптиків, такою вона протримається до кінця робочого тижня.

За прогнозами Gismeteo, у більшості регіонів країни відносно сонячно і сухо буде і на найближчих вихідних, 6-7 травня, що є ідеальною погодою для смаження шашликів або саджання картоплі, якщо хтось ще цього не зробив.

Погода у Львові 5-7 травня

На Галичині на кінець тижня синоптики прогнозували мінливу хмарну погоду, іноді з опадами. У п'ятницю та суботу, 5-6 травня, лише вранці і вдень сонце буде тимчасово визирати з-за хмар, але ввечері в обидва дні очікується сильна хмарність. Наступного дня, у неділю, дрібний дощ почнеться зранку, посилиться вдень, але до вечора має закінчитись. Температура повітря вдень сягатиме +11… 17 градусів, а вночі опуститься до +6…7 °C. Вітер у п'ятницю прогнозується свіжий — 8 м/с, а на вихідних танцюватиме між свіжим і сильним — 8-10 м/с.

Погода у Києві 5-7 травня

У столиці України 5 травня прогнозується суцільна хмарність, у суботу вранці сонце прогріє землю, але ближче до обіду знову заховається за хмари. Під кінець вихідних, 7 травня, буде хмарна погода з проясненнями, але опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 10…16 градусів тепла, а вночі охолоне до +4…9 °C. Лише у суботу, 6 травня, очікується максимальна швидкість вітру — 8-10 м/с.

Погода у Харкові 5-7 травня

На Слобожанщині протягом трьох днів погода буде змінюватись з дуже хмарної на сонячну. У п'ятницю, 5 травня, утримається хмарна погода, але опадів не буде. У суботу, 6 травня, очікується мінлива хмарність, а наступного дня хмари зовсім щезнуть з неба і сонце грітиме місто весь день. Удень температура у місті підніметься до 13…22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +3…13 °C. У п'ятницю вітер очікується слабкий, він сягне 5 м/с, у суботу підніметься до свіжого, його максимальна швидкість становитиме 8 м/с, а наступного дня ослабне до помірного — 6-7 м/с.

Погода у Донецьку 5-7 травня

На Донбасі у п'ятницю небо заповнять хмари і така погода триматиметься всю добу. У суботу, 6 травня, очікується мінлива хмарність з проясненнями, а наступного дня хмар взагалі не буде — ясна погода триматиметься у денний і нічний час. Температура повітря вдень підніметься до +12…22 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 4…12 градусів тепла. Вітер у п'ятницю очікується помірний, максимальна швидкість якого сягне 6 м/с. На вихідних буде ясно, але досить прохолодно, бо вітер підніметься до сильних 10-12 м/с.

Погода у Дніпрі 5-7 травня

У місті слід очікувати мінливу хмарність, однак сонце іноді нагадуватиме про себе. Погода 5 травня прогнозується дуже хмарною, але сухою. У суботу, 6 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність вранці і вдень, але ближче до вечора вітер розжене хмари. Погода у неділю увесь день та ніч протримаєтеся ясною. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +13…22 °C, а вночі падатимуть до 5…12 градусів тепла. Сильний вітер прогнозується у суботу, максимальна швидкість якого сягатиме 11 м/с, а у неділю ослабне до свіжих 8-9 м/с.

Погода в Одесі 5-7 травня

В південній Пальмирі у п'ятницю лише вдень прогнозується мінлива хмарність. У суботу вранці сонце зігріватиме землю, але потім сховається за хмари. У неділю знову буде мінлива хмарність протягом всього дня. Повітря вдень прогріється до +12…17 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +8…12 °C. Сильний вітер очікується лише у суботу, 6 травня, він сягне швидкості 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку. Синоптики впевнені, що цьогорічне літо може бути прохолоднішим, аніж зазвичай.