В Україні потеплішає до +19 градусів: кому пощастить з погодою на вікенд

На вихідних погода стабілізується, але будуть винятки у вигляді вітру та дощу

Протягом тижня в Україні панувала тепла і суха погода, але, за даними синоптиків, на вихідних буде досить вітряно.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише одне місто підмочить невеликий дощ.

Погода у Львові 6-7 травня

На заході України у суботу очікується хмарна погода з невеликими опадами вдень. Наступного дня над містом нависнуть грозові хмари і всю добу йтиме дрібний дощ, але сонце іноді визиратиме з-за хмар. Вдень повітря прогріється до 11…16 градусів тепла, а вночі охолоне до +3…5 °C. 6 травня дутиме сильний східний вітер, максимальна швидкість його сягне 12 м/с, а в неділю, 7 травня, ослабне до помірного — 7 м/с.

Погода у Києві 6-7 травня

У столиці України на вихідних погода передбачається хмарною з проясненнями, але без опадів. Температура повітря вдень сягатиме 11…14 градусів тепла, а вночі опуститься до +2…6 °C. Сильний північно-східний вітер прогнозується у суботу та неділю, 6-7 травня, максимальна швидкість якого сягне 12 м/с і слабшатиме лише вночі — 8 м/с.

Погода у Харкові 6-7 травня

На Слобожанщині погода буде хмарною та сухою, іноді з'являтиметься сонце і прогріватиме землю. Удень температура у місті підніметься до 11…17 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +3…8 °C. Два дні поспіль очікується свіжий північний вітер, його швидкість сягне 8-9 м/с і слабшатиме у нічний час до 5 м/с.

Погода у Донецьку 6-7 травня

Хмари не оминуть під кінець тижня і Донбас. У суботу та неділю синоптики прогнозують мінливу хмарність, однак без опадів. Там температура повітря вдень підніметься до +13…19 °C. Уночі покажчики термометрів покажуть +4…11 градусів. 6 травня з ночі дутиме сильний північно-східний вітер, швидкість якого сягне 12 м/с і він має ослабнути до вечора наступного дня, 7 травня, — слабкі 4-5 м/с.

Погода у Дніпрі 6-7 травня

У місті на Дніпрі синоптики обіцяють майже безхмарну і відносно теплу погоду протягом суботи та неділі, 6-7 травня. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12…16 °C, а вночі падатимуть до 3…10 градусів тепла. Вітер на вихідних передбачається помірний північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода в Одесі 6-7 травня

В південній Пальмирі протягом двох вихідних на небі буде мало хмар, тож сонце потішить місто своїми променями. Повітря вдень прогріється до 14…20 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +6…11 °C. У суботу та неділю, 6-7 травня, дутиме сильний вітер, 10-12 м/с.

6 травня

7 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на літо. Фахівці запевняють, що цьогорічний червень буде дощовим.