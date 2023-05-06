Україну знову накриють дощі: де чекати мокру погоду на початку тижня

Максимальні опади очікуються у вівторок, 9 травня

У країні встановилась тепла і суха погода на першому тижні травня, але природа внесла свої корективи і вирішила, що сонячних днів вже достатньо. Тож, на більшості території України 8-9 травня очікується хмарна, дощова і відносно прохолодна погода.

За даними ресурсу Sinoptik, максимальна температура вдень сягне до +16 градусів лише на сході країни.

Погода у Львові 8-9 травня

На Галичині погода змінна. У понеділок, 8 травня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Лише вночі того ж дня очікується дрібний дощ, але на ранок він завершиться. Наступного дня у місті вранці хмари розсіються, а вдень знову заповнять небо, без опадів. Вдень повітря прогріється до +12…14 градусів, а вночі охолоне до +4…5 °C. У понеділок очікується слабкий східний вітер, максимальна швидкість його сягне 4,4 м/с, а у вівторок ослабне до 4,1 м/с.

Погода у Києві 8-9 травня

У столиці України синоптики обіцяють хмарну і суху погоду. 8 травня на небі протягом дня триматимуться грозові хмари, але наступного дня, 9 травня, день прогнозується більш-менш ясним. Температура повітря вдень сягатиме +13 градусів, а вночі опуститься до +6 °C. Легкий північно-східний вітер прогнозується у обидва дні, максимальна швидкість якого сягне 3 м/с.

Погода у Харкові 8-9 травня

На сході України сонце і хмари постійно змінюватимуть одне одного. У понеділок весь день у Харкові буде хмарним. Однак у вівторок ситуація з погодою трохи гірша — протягом всього дня грозові хмари заповнять небо, але дощу не прогнозується. Удень температура у місті підніметься лише до +12…14 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +6…7 °C. 8-9 травня дутиме слабкий північно-східний вітер, його швидкість сягне 5,7 і не слабшатиме вночі.

Погода у Донецьку 8-9 травня

На початку тижня на Донбасі задощить. У понеділок, 8 травня, опадів не буде, але збережеться мінлива хмарність. Однак, наступного дня синоптиками прогнозується дощ, який почнеться вдень і посилиться до вечора. Там температура повітря вдень підніметься до +8…16 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +6 градусів. Вітер 8-9 травня очікується слабкий північно-східний, 5,2 м/с,

Погода у Дніпрі 8-9 травня

У цьому регіоні протягом двох днів збережеться суцільна хмарність, місцями з опадами. 8 травня у Дніпрі зночі і до пізнього вечора утримається дуже хмарна погода. 9 травня слід чекати сильний дощ лише ввечері. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +11…14 °C, а вночі падатимуть до +8 градусів тепла. Вітер на початку робочого тижня передбачається помірним північно-східним, максимальна швидкість якого сягатиме 6,4 м/с.

Погода в Одесі 8-9 травня

В південній Пальмирі очікується максимальна кількість опадів в обидва дні з поміж інших міст. У понеділок буде суцільна хмарна погода з сильними опадами, які почнуться вдень і мають завершитись до ранку наступного дня, 9 травня. Опади триватимуть майже добу. Проте 9 травня сонце іноді визиратиме з-за хмар і тішитиме теплом. Повітря вдень прогріється до 12…13 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +9…11 °C. У понеділок очікується легкий північно-східний вітер, 3,7 м/с, а у вівторок — помірний, швидкість якого становитиме 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на травень. Синоптики прогнозували, що початок місяця буде холодним, але потім обіцяють потепління.