До літнього тепла далеко: де в Україні чекати дощів та нового похолодання

Більш-менш сприятливу та суху погоду слід чекати містам ближче до столиці України

В Україні зафіксувалась прохолодна і дощова погода, і якщо вірити прогнозам синоптиків, вона протримається до кінця робочого тижня.

Як повідомляє Укргідрометцентр, максимальна кількість опадів припаде на схід країни.

У понеділок, 8 травня, дощова погода накриє майже всю територію України. На заході синоптики прогнозують сильні дощі (окрім Волинщини та Рівненщини), а також на півночі (а саме на Хмельниччині). Там температура повітря вдень сягатиме +9…15 градусів, а вночі падатиме до +3…7 °C.Вітер північно-східний, 12 м/с.

Мінливі опади очікуються на сході, півдні та трохи на півночі країни (а саме на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині). Температура вдень становитиме + 12…14 градусів тепла. Вітер південний — 12 м/с.

У решті областей України передбачається суха, але хмарна погода. Температура повітря вдень в цих регіонах коливатиметься від 11…15 градусів тепла. Вночі падатиме до +3…8 °C. Максимальна швидкість північно-східного вітру сягне 12 м/с.

Погода 9 травня трохи краща, але дощі місцями залишаться. Цього дня на Івано-Франкківщині та Чернігівщині, а також на півдні та сході України йтиме мінливий дощ і над цими регіонами нависнуть грозові хмари. Температура повітря вдень сягне +11…15 °C, а вночі впаде до +3…9 градусів. Вітер північно-східний, 10 м/с.

Майже у всіх містах на заході країни, а також на півночі синоптики обіцяють мінливу хмарність і деінде визиратиме сонце. Температура повітря вдень становитиме 12…14 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…6 градусів. Вітер прогнозується півінічно-східним, 10 м/с.

У середу, 10 травня, у більшості областей погода зміниться на суху. Стовпчики термометров вдень сягнуть відміток +11…15 градусів, а вночі опустяться до +3…8 °C. Вітер північно-східний, 10 м/с.

Однак на сході України і трохи на півдні (Херсонщина, Запоріжчина та Дніпропетровщина) слід чекати мокру погоду. Над цими регіонами також нависнуть грозові хмари, але опади будуть маленькими. Повітря вдень прогріється до +11…13 градусів, а вночі охолоне до + 3…8 °C. Вітер прогнозується північно-східним, 9-10 м/с.

Наступного дня, 11 травня, знову задощить на більшій території України. Так, на сході, півдні та півночі (окрім Житомирщини та Вінниччині) йтимуть сильні дощі, але іноді сонце нагадуватиме про себе і тішитиме своїми промінцями. Температура вдень сягне +10…16 градусів, а вночі стовпчики термометрів впадуть до + 3…8 °C. Вітер очікується північно-східний, 10 м/с.

На заході та на Житомирщині, Хмельниччині та Вінниччині встановиться мінлива хмарність, місцями з проясненнями. У цих областях температура вдень становитиме +12…18 градусів. Вночі падатиме до +3…8 °C. Вітер прогнозується південно-східний, 9 м/с.

У п'ятницю, 12 травня, дощитиме на сході, півдні (на Дніпропетровщині та Запоріжчині) та півночі (окрім Житомирщині, Вінниччині та Хмельниччині). Синоптики прогнозують сильні дощі і в цих регіонах грозові хмари заповнять небо. Однак, сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю. Температура вдень сягне до +15…18 градусів, а вночі впаде до +4…8 °C. Вітер східний, 9 м/с.

В решті областей України передбачається мінлива, суха погода, іноді з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +12…17 °C. Вночі опускатимуться до +5…7 градусів. Вітер південно-східний, 10 м/с.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про погоду на літо. Синоптики прогнозують, що цьогорічне літо буде трохи холоднішим, аніж попереднє.