В Україну увірветься тепло: яким регіонам пощастить з погодою

За прогнозами фахівців, лише в двох містах у неділю вечері задощить

На більшу частину України насунулись дощі та похолодання, однак наприкінці цього тижня існує ймовірність, що погода буде більше схожа на літню — теплу, сонячну та суху.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +20 градусів, повідомляє сайт Gismeteoю

Погода у Львові 12-14 травня

На Львівщині на кінець тижня синоптики обіцяють хмарну погоду, іноді з проясненнями. У п'ятницю, 12 травня, лише вранці сонце грітиме землю, а до вечора небо заповнять хмари. У перший вихідний тижня, 13 травня, прогнозується дуже хмарна погода, а наступного дня сонце знову нагадуватиме про себе. Температура повітря вдень сягатиме +18… 21 градусів, а вночі опуститься до +7…8 °C. Вітер у п'ятницю прогнозується сильний — 12 м/с, а на вихідних ослабне до 10 м/с.

Погода у Києві 12-14 травня

У столиці України 12-13 травня тільки вранці слід чекати на ясну погоду, а до вечора на небі набіжуть хмари. Під кінець вихідних, 14 травня, буде хмарна погода з проясненнями, але опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 20…23 градусів тепла, а вночі охолоне до +9…14 °C. Протягом трьох днів вітер коливатиметься в межах слабкого-помірного — 4-6 м/с.

Погода у Харкові 12-14 травня

На сході країни протягом трьох днів погода буде змінюватись з більш-менш сонячної на хмарну. У п'ятницю та суботу, 12-13 травня, утримається ясний ранок, однак вечері небо затягнеться хмарами. 14 травня зночі і до вечора синоптики прогнозують мінливу хмарність, але вечері зриватиметься невеликий дощик. Удень температура у місті підніметься до 20…22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +8…13 °C. Останні три дні тижня очікується слабкий вітер і він сягне швидкості 4 м/с.

Погода у Донецьку 12-14 травня

Дощі також оминули і це м. Протягом 12-14 травня сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. Температура повітря вдень підніметься до +17…21 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 5…10 градусів тепла. Вітер у п'ятницю очікується помірний, максимальна швидкість якого сягне 7 м/с. На вихідних вітер підніметься до свіжих 8 м/с.

Погода у Дніпрі 12-14 травня

У місті на Дніпрі слід очікувати найбільш сонячну погоду, однак воно іноді ховатиметься за хмари. Ясний ранок очікується кожного дня, 12-14 травня, але ближче до денного часу передбачається мінлива хмарність. У неділю ввечері піде невеликий дощ. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…23 °C, а вночі падатимуть до 8…14 градусів тепла. Помірний вітер прогнозується у п'ятницю-неділю, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода в Одесі 12-14 травня

У місті погода змінна. У п'ятницю протягом дня утримається сонячна погода. Наступного дня, 13 травня, на зміну ясній погоді прийде суцільна хмарність. Однак, у неділю вітер розжене хмари. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +17…20 °C, а вночі падатимуть до 10…13 градусів тепла. В останній день робочого тижня помірний вітер сягне 6 м/с, а на вихідних ослабне до слабкого — 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку. Синоптики впевнені, що цьогорічне літо може бути прохолоднішим, аніж зазвичай.