Звучить дивно, але працює: як зробити завивку за допомогою друшляку (фото)

Спосіб підійде практично для всіх

Друшляк — корисне на кухні приладдя, проте мало хто знає, що його можна ефективно використовувати і у сфері краси. Наприклад, якщо у вас зламалася чи загубилася насадка-дифузор для фена.

"Телеграф" розповідає, як за допомогою дуршлагу зробити завивку не гіршою, ніж у перукарні.

Даний метод вже далеко не новий, але, як і раніше, популярний. Він імітує роботу насадки-дифузора для фена, дозволяючи створювати об’ємні локони. При цьому деякі, які випробували такий спосіб, кажуть, що кухонне начиння з цією роллю справляється напрочуд добре.

Зробити гарну зачіску за допомогою дуршлагу зовсім не складно. Спосіб підійде для всіх, у кого волосся від природи хоча б трохи в’ється.

Вимийте голову і приберіть надлишки води рушником (не тріть, а акуратно промокніть волосся по всій довжині); Якщо у вас є засіб для фіксації укладання, який потрібно наносити на вологе волосся, використовуйте його; Покладіть у друшляк пасмо волосся і притисніть його до голови; Просушіть феном цю ділянку; Продовжуйте частинами сушити волосся.

Готово, ось кілька коментарів та результатів, які перевірили цей спосіб на собі.

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