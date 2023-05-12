Тепло вже на порозі: синоптики потішили українців прогнозом погоди на вихідні

На кінець тижня температура вдень на більшій території країні сягне до +20 градусів

Нарешті травень згадав про те, що він є передвісником літа, і вирішив принести з собою теплу та суху погоду до більшості регіонів України на кінець тижня.

Єдине, що може засмучувати українців в погоді — це грозові хмари, повідомляє сайт Sinoptik.

Погода у Львові 13-14 травня

На Галичині два дні поспіль вдень і вночі буде мінлива хмарність, а опадів не синоптики не прогнозують. У суботу, 13 травня, над містом нависнуть грозові хмари, але сонце іноді грітиме землю. Наступного дня, 14 травня, увесь день триматиметься ясна погода, але вечір має бути хмарним. Вдень повітря прогріється до 18…20 градусів тепла, а вночі охолоне до +7…8 °C. У суботу очікується слабкий північно-західний вітер, максимальна швидкість його сягне 4 м/с, а в неділю, 14 травня, він збільшиться до 5 м/с.

Погода у Києві 13-14 травня

У столиці України погода буде сонячною протягом двох вихідних, 13-14 травня. Температура повітря вдень сягатиме 22…23 градусів тепла, а вночі опуститься до +11…13 °C. Легкий північно-східний вітер прогнозується у суботу, максимальна швидкість якого сягне 2 м/с, а наступного дня ослабне до тихого — 1 м/с. Тож, ці у дні можна буде "вигуляти" літню одежу.

Погода у Харкові 13-14 травня

На Слобожанщині передбачаються теплі і сонячні вихідні, 13-14 травня. Невелика хмарність у обидва дні прогнозується лише ввечері. Удень температура у місті підніметься до 21…22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +9…11 °C. У суботу та неділю передбачається штиль.

Погода у Донецьку 13-14 травня

На сході країни на кінець тижня, у суботу та неділю, сонце і грозові хмари будуть постійно змінювати одне одного. Температура повітря вдень підніметься до +18…19 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +7…8 градусів. У денний час у вихідні північний-східний вітер не вщухатиме нижче 3 м/с.

Погода у Дніпрі 13-14 травня

У місті протягом суботи та неділі, 13-14 травня, сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…21 °C, а вночі падатимуть до 10…13 градусів тепла. Вітер протягом суботи передбачається легкий північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 3 м/с, а в неділю зміниться на північний і ослабне до тихих 1 м/с.

Погода в Одесі 13-14 травня

На Одещині погода буде змінюватись поступово з дуже хмарної на сонячну. У суботу день обіцяє бути похмурим, а наступного дня хмари зовсім щезнуть з неба і сонце грітиме місто. Повітря вдень прогріється до 18…19 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +11…12 °C. 13-14 травня, очікується слабкий південний вітер, швидкість якого становитиме 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в травні. За прогнозами фахівців з симпатичных ресурсів, травень принесе високу денну температуру.