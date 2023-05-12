Андрій Довбенко: Рішення ВАКС про заочне розслідування відносно мене є незаконним та абсолютно безпідставним

Сьогодні ВАКС ухвалив рішення проводити відносно Андрія Довбенка заочне розслідування. "Ні я, ні команда мого захисту не погоджуємося з таким рішенням, бо воно є незаконним та абсолютно безпідставним", — написав А.Довбенко на своїй сторінці у Facebook. Юрист заявив про наміри відстоювати свої права у Європейському суді з прав людини.

"Абсурдність ситуації в тому, що я брав участь у цьому засіданні ВАКС особисто, через відеозвʼязок. А така спеціальна форма розслідування як заочна призначена лише для осіб, місцезнаходження яких невідоме. І загалом перетворення виключної процедури на формальність, "тому що слідству так зручно", викликає багато запитань. Завжди, коли закордонні колеги чують "in absentia", це їх дуже насторожує, бо дає місце та підстави для зловживань", – зазначив юрист.

"Я не переховуюсь. Проживаю у Великій Британії понад 3 роки – переїхав задовго до так званого "вручення" підозри (першої, другої, може вже третьої, трохи збився з рахунку). Стою на консульському обліку у Посольстві України. Слідству та суду прекрасно відоме місце мого знаходження. Десятки разів я звертався до НАБУ і САП з листами та клопотаннями про співпрацю та проведення слідчих дій. Просив мене допитати. Проте всі мої заяви та клопотання залишились без відповіді. Висновок із цих засідань у мене один: метою такого заочного розслідування є моє фактичне усунення від справи", – впевнений Андрій Довбенко.

"Чи вплине це на обʼєктивність та повноту слідства? На жаль, це не є ціллю правоохоронців, а отже питання – риторичне. Очевидно одне – я готуюсь відстоювати свої права у Європейському суді з прав людини. Деякі українські двері для мого захисту закрилися, міжнародні – відкрилися", — написав він.

Раніше Андрій Довбенко неодноразово заявляв, що готовий надати свідчення у справі через відеозв'язок, але детективи НАБУ безпідставно ігнорують вимоги закону і не бажають допитати його в єдиний можливий спосіб.

НАБУ оголосило в розшук Довбенка на початку 2023 року. 12 травня САП повідомила, що "слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно особи, яка обґрунтовано підозрюється в організації розтрати арештованого майна на 485 млн грн".