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Азербайджан цього року прийме на оздоровлення українських дітей - віцеспікерка Олена Кондратюк

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Віцеспікерка Олена Кондратюк та міністр соцзахисту Азербайджану Сахіль Рафіг огли Бабаєв Новина оновлена 15 травня 2023, 20:56
Віцеспікерка Олена Кондратюк та міністр соцзахисту Азербайджану Сахіль Рафіг огли Бабаєв. Фото rada.gov.ua

Азербайджан підтримує Україну й готовий прийняти та оздоровити ще дві групи українських дітей

Цього року Азербайджан прийме на оздоровлення дві групи українських дітей.

Про це Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк домовилася з Міністром соціального захисту та праці Азербайджанської Республіки Сахілєм Рафіг огли Бабаєвим, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Під час робочої зустрічі в Баку, яка відбулася в межах офіційного візиту до Азербайджану, Віцеспікерка подякувала Уряду країни за гостинний прийом і оздоровлення у 2022 році 87 українських дітей.

"Серед них були й діти захисників України. Звернулася до пана Міністра посприяти оздоровленню українських дітей в Азербайджані й цього року. Сахіль Рафіг огли Бабаєв запевнив, що Азербайджан підтримує Україну й готовий прийняти та оздоровити ще дві групи українських дітей", — повідомила Олена Кондратюк.

"Повна підтримка Азербайджаном України — це наша офіційна позиція. Ми будемо допомагати й всебічно сприяти розвитку українсько-азербайджанських відносин", — наголосив своєю чергою Сахіль Бабаєв.

Під час розмови з Міністром соціального захисту та праці Азербайджанської Республіки Заступниця Голови Верховної Ради України також порушила питання надання квартири сім’ї загиблого Національного Героя Азербайджану з України Віктора Серьогіна.

Родина Героя, яка проживала у Харкові, втратила житло під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Нині відомо, що члени родини знайшли свій прихисток у столиці Азербайджану Баку.

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#Україна #Діти #Азербайджан #Оздоровлення #Олена Кондратюк