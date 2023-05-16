Наближається тепло і водночас дощі: де в Україні очікувати на мокру погоду

В країні помітно потеплішають ночі, але у деяких містах задощить

В Україну завітала майже літня спека, однак, за прогнозами синоптиків, найближчими днями у деяких регіонах слід чекати на хмарність і дощі.

Максимальна денна температура сягатиме +24 градуси, повідомляє сайт Sinoptik.

Погода у Львові 16-17 травня

На Галичині погода передбачається дощовою і хмарною, однак сонце іноді прогріватиме землю. У вівторок, 16 травня, з ранку і до самого вечора небо у Львові буде вкрито грозовими хмарами. Наступного дня, у середу, ясна погода прогнозується лише вдень, а вечері очікується дощ. Вдень повітря прогріється до +20…22 градусів, а вночі охолоне до +9…14 °C. У вівторок та середу дутиме легкий вітер, максимальна швидкість його сягає 2 м/с.

Погода у Києві 16-17 травня

У місті синоптики обіцяють мінливу хмарність, проте дощів не очікується. 16 травня на небі протягом дня триматимуться грозові хмари, але наступного дня, у середу, прогнозується більш-менш ясна погода. Температура повітря вдень сягатиме +21…24 градусів, а вночі опуститься до +13…14 °C. Легкий вітер прогнозується у обидва дні, максимальна швидкість якого сягне 3 м/с.

Погода у Харкові 16-17 травня

На Слобожанщині пануватиме відносно сонячна погода. 16 травня з самого ранку небо вкрилось хмарами, які триматимуться до кінця дня. Проте у середу день буде ясним та теплим. Удень температура у місті підніметься до +23…24 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +11…12 °C. 16-17 травня дутиме легкий вітер, його швидкість сягне 2 м/с.

Погода у Донецьку 16-17 травня

На сході України протягом двох днів сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. У вівторок, 16 травня триматиметься мінлива хмарність. Наступного дня вітер розгонить хмари і день буде ясним. Там температура повітря вдень підніметься до +23 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +8…9 градусів. Вітер у вівторок дме легкий, 3 м/с, а 17 травня збільшиться до слабкого — 4,8 м/с.

Погода у Дніпрі 16-17 травня

У місті на Дніпрі погода поступово буде змінюватись з хмарної на ясну. У вівторок зранку над містом нависли грозові хмари, які протримаються до кінця дня, без опадів. 17 травня зранку і до пізнього вечора утримається сонячна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +23…24 °C, а вночі падатимуть до +13…14 градусів тепла. Вітра сьогодні не передбачається, однак у середу він різко збільшиться до слабкого — 5 м/с.

Погода в Одесі 16-17 травня

На Одещині у вівторок вітер притягне за собою грозові хмари, але день обіцяє бути сухим. У середу сонце тішитиме область своїми промінцями. Повітря вдень прогріється до 19…20 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +14 °C. У вівторок дме легкий вітер, 3 м/с, а у середу очікується слабкий, швидкість якого становитиме 4,5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди влітку від синоптика Станіслава Щедріна. Він запевняє, що червень принесе багато неприємних подарунків в Україну, але липень повинен запам'ятатись більш сприятливою погодою.