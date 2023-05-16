Григорій Козловський і ФК "Рух" передають окупантам "полум’яні" вітання

Футбольний клуб "Рух" за час повномасштабної агресії рф перетворився на одного з найбільших меценатів для української армії

Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен і меценат, разом із ФК "Рух" від початку повномасштабного вторгнення росії допомагає українським військовим. У березні 2022-го він створив благодійну організацію "Рух у Майбутнє". Нині цей фонд підбиває проміжні підсумки меценатської діяльності.

Чи не найголовніший результат, який відразу сповна відчули російські окупанти, — це удари снарядами. Сотні з них мали символічні підписи "Від ФК "Рух" та "Від Григорія Козловського" із побажаннями ворогу якомога швидше згоріти в пеклі. Такі "полум’яні" вітання окупантам передали зі Львова 45-а окрема артилерійська бригада Збройних сил України та інші військові підрозділи, з якими тісно співпрацюють Григорій Козловський і ФК "Рух".

Григорій Козловський — засновник ФК "Рух", львівський бізнесмен і меценат

Допомога від Григорія Козловського

Григорій Козловський активно допомагає українським військовим. Зокрема, він особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

До цього за кошти Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже придбали 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, мінівен, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів. Також капітально відремонтовано 15 автомобілів.

Волонтерська підтримка від ФК "Рух" для військових не вщухає ні на мить

Згодом за фінансування Григорія Козловського було виготовлено пів тисячі буржуйок, які вже незабаром вирушать на передову.

Крім того, Григорій Козловський долучився до допомоги фонду "Трибуна Героїв". Спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським і головою Львівської Асоціації футболу Олександром Шевченком він надав фінансову допомогу родинам футбольних ультрас, які загинули на війні. Загалом у благодійний фонд перерахували півтора мільйона гривень.

Григорій Козловський узяв участь в акції відомого українського футболіста Романа Зозулі "Народний Байрактар". Футбольний клуб "Рух" перерахував 200 тисяч гривень на цей проєкт.

За ініціативи Григорія Козловського поранений боєць полку "Азов" Кшиштоф Мушак проходить реабілітацію на базі футбольного клубу "Рух".

Кшиштоф Мушак займався реабілітацією на базі ФК "Рух"

Григорій Козловський активно допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014 року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині. На фронт вирушило обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки тощо. Тобто ті речі, які зараз є необхідними на передовій для українських військових.

Згодом "45-ка" отримала від львівського мецената Григорія Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза та гідравлічний прес.

Також меценат проанонсував різдвяний подарунок у вигляді безпілотників "Посейдон". Це розвідувальні дрони, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти. Подібні БПЛА служать "очима" для артилерійських підрозділів ЗСУ.

Крім цього в Emily Resort відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ "Перемога починається з тебе". Він пройшов за ініціативи мецената Григорія Козловського та під егідою голови Львівської ОВА Максима Козицького і міського голови Львова Андрія Садового. На аукціоні, який прийняв у себе Emily Event Hall, представили 100 унікальних, цінних і ексклюзивних лотів. Кошти від їх продажу пішли на потреби Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загонів територіальної оборони та Гірської дитячої школи мистецтв на Луганщині. Підтримали акцію благодійні фонди "Рідна Оболонь", "Культурні новації" та "Княжа Україна". Захід у Львові в Emily Resort зібрав близько 4,5 мільйона гривень.

Додатково футбольний клуб "Рух" став співорганізатором благодійного матчу зірок "Віримо в ЗСУ", який об'єднав на футбольному полі Академії "Руху" відомих блогерів, акторів, співаків і футболістів. Ця акція зібрала майже 300 тисяч гривень із донатів і продажу футболок та іншої атрибутики.

"Вітання" від "Руху" та Козловського

Результати такої співпраці вже добре помітні, і їх сповна відчули російські окупанти. До них за посередництва нашої славної "45-ки" полетіли "полум’яні вітання" від Григорія Козловського та ФК "Рух" із побажаннями ворогам якнайшвидше "згоріти у пеклі".

І такі "послання" до російських зайд на нашу землю надходитимуть доти, поки нога останнього окупанта з боліт не покине територію України. Співпраця між футбольним клубом "Рух", його засновником Григорієм Козловським і 45-ою окремою артилерійською бригадою Збройних сил України й іншими військовими підрозділами набуває розмаху.

І дорослі, і діти, пов’язані із ФК "Рух" не втомлюються нагадувати: "Ми з України!"

Також футбольний клуб "Рух" передав два комплекси супутникового інтернету "Старлінк" і професійну рацію "Моторола" для 5-го окремого штурмового полку, де служить батько футболіста "Руху" U-19 Романа Добрянського.

Григорій Козловський отримав нагороду ЗСУ "Знак пошани" — це найвища нагорода, яку може отримати цивільна людина. Від імені міністра оборони ЗСУ Олексія Резнікова "Знак пошани" вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Згодом командування Повітряних сил Збройних сил України нагородило Григорія Козловського відзнакою "Доблесть і честь". Це відбулося перед матчем останнього туру благодійного чемпіонату Ліги ветеранів футболу Львівської області на підтримку ЗСУ, в якому "Рух" достроково, за тур до завершення змагань, посів перше місце.

Моменти нагородження завжди особливі

Для чого створювалася БО "Рух у Майбутнє"

Ключові завдання благодійної організації "Рух у Майбутнє" — гуманітарна допомога тимчасово переміщеним особам, реабілітація дітей-переселенців, підтримка українських лікарень, госпіталів та, звісно, військових. З першого дня війни футбольний клуб "Рух" спрямував усі свої зусилля та ресурси для допомоги українській армії та переселенцям. Для об’єднання зусиль довкола однієї мети і з’явилась ідея створити такий благодійний фонд.

Основна його мета — надання допомоги військовим, біженцям, внутрішньо переміщеним особам, оздоровлення та реабілітація дітей-переселенців і військових, надання гуманітарної та фінансової допомоги ВПО. Один із механізмів роботи благодійної організації — налагодження співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями у сфері притулку, захисту біженців і осіб, які потребують додаткового захисту.

Робота щодо співпраці із іноземними партнерами кипить

Першими до благодійного фонду "Рух у Майбутнє" долучилися заслужений тренер України Мирон Маркевич, Голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко, екснаставник "Руху" Іван Федик, відомий коментатор Віктор Вацко, блогер Дмитро Поворознюк і Михайло Кополовець. Завдяки своїм зв’язкам вони залучали до співпраці іноземних партнерів, готових допомогти Україні. Також до роботи у фонді долучилися всі працівники клубу, академії та школи "Руху". Президентом благодійної організації став генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

Приєднатися до фонду допомоги Україні "Рух у Майбутнє" може кожен охочий. Контактні телефони: +380 (68) 890 28 44 (Микола); +380 (93) 441 87 34 (Павло).

Допомога госпіталю після низки акцій

У липні Григорій Козловський спільно з благодійною організацією "Рух у Майбутнє" передали у військовий госпіталь Львова два апарати вартістю 4 мільйони гривень. Це наркозно-дихальний апарат і нейрохірургічний мікроскоп. "Руху у Майбутнє" вдалося зібрати такі кошти завдяки акціям і внескам небайдужих людей, які долучилися до роботи фонду.

Григорій Козловський не оминає увагою потреби медиків

Серед масштабних акцій — "Кубок допомоги Україні" серед ветеранів. Це благодійний турнір, який організував Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє". У фіналі "жовто-чорні" перемогли "Львів" 2:1. Змагання зібрали на Академії "Руху" 10 колективів. Крім львівських команд, які зійшлися у головному матчі, грали також збірні Львівщини, Франківщини, Волині, Рівного, Хмельниччини та національна збірна України, у складі якої на поле виходили Мирон Маркевич, Владислав Ващук, Олексій Бєлік і багато інших відомих особистостей.

Згодом відбувся "Кубок допомоги Україні" серед професійних, аматорських та юніорських команд. Його теж організував "Рух у Майбутнє" — задля збору коштів на наркозно-дихальний апарат PRIMA-456 для Львівського військово-медичного клінічного госпіталю. Футбольні баталії у форматі "8 + 1" відбувалися на полях клубної Академії. Участь у змаганням взяли 12 професійних команд, серед яких "Колос", "Верес", "Львів", "Карпати", збірна України U-21.

Додатково БО "Рух у майбутнє" провела і благодійний кіберспортивний турнір з однойменною назвою. Він пройшов на Академії "Руху" 30 квітня та 1 травня. 32 учасники грали як в online, так і в offline режимах. У заході взяли участь і зіркові гості: гравець збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, футбольний коментатор Віктор Вацко, відомий тревел-блогер Андрій Бедняков, популярний ведучий Слава Дьомін, гравець "Руху" Юрій Климчук і воротар "Десни" Ігор Литовка. Амбасадором змагань став відомий кіберспортсмен Євген "Yozhyk" Мостовик. Усі кошти з турніру спрямували на придбання наркозно-дихального апарату PRIMA-456 для Львівського військово-медичного клінічного госпіталю.

Також представники "Руху у Майбутнє" організували дитячі змагання, завдяки яким вдалось зібрати кошти для дітей-переселенців. Завдяки турніру категорії U-12 вдалося залучити 40 тисяч гривень. Серед хлопців U-10 змагалися 16 дитячих колективів зі Львова та області, Тернополя, Луцька, Хмельницького, Харкова і Сваляви. Така ж кількість команд узяла участь і в турнірі категорії U-9 (2013 року народження). Організатори зібрали 66 тисяч гривень для допомоги дітям-переселенцям, котрі постраждали внаслідок російського вторгнення.

Крім того, спортивний захід "Рух до перемоги" організували для дітей-сиріт і діток, які вимушено покинули свої домівки через війну. Захід, приурочений Дню батька, відбувся 18 червня у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича. Його проведення стало можливим завдяки благодійним фондам "Домівка Милосердя" та "Рух у Майбутнє", а також футбольному клубу "Рух" і Молодіжному центру святого Івана Боско.

Міжнародна співпраця

Учасники першого навчально-спортивного кемпу від благодійного фонду "Рух у Майбутнє" побували в Фінляндії. Це табір для школярів віком від 7 до 15 років. Більшість із них — діти, тимчасово переміщені з областей України, де тривали запеклі бойові дії, та батьки яких служать у ЗСУ. Дітки у супроводі сестер, матерів і бабусь мешкали на базі Західно-Фінляндського Коледжу Гуйттінена неподалік Гельсінкі. Вони вчили англійську мову з викладачами університету, займалися спортом із професійними тренерами та пізнавали культуру Скандинавії.

БФ "Рух у майбутнє" дозволив українським дітлахам хоча б на короткий час забути про жахи війни

Проєкт реалізували за підтримки мерії міста Гуйттінен, українсько-польської фундації IIASC за сприяння БО "Рух у Майбутнє". Його представники Олег Шпур та Павло Пронь провели зустріч із мером Гуйттінена паном Юркі Пелтомаа і підписали меморандум про співпрацю між "Рухом у Майбутнє" та адміністрацією Гуйттінена. Зокрема, домовилися, що фінська сторона прийме понад тисячу українських дітей у благодійних спортивних таборах протягом 2022 року. Фіни погодилися організувати спільні благодійні заходи для збору коштів на підтримку України. Адміністрація міста також зголосилася допомогти у пошуку партнерів у Фінляндії, які готові надати підтримку українським дітям. У рамках домовленостей було погоджено, що українські футбольні команди відвідають Фінляндію, а фінські — Україну, зокрема, Академію футболу "Руху". Також малечі із "Руху" організували благодійне турне Фінляндією для збору коштів для дітей-біженців.

Додатково благодійна організація "Рух у майбутнє" підписала угоду про співпрацю з фондом Help Ukraine, аби об’єднати зусилля та принести Україні ще більше користі. Свої підписи під документом поставили Олег Шпур і Олексій Кузнєцов. Основний напрямок співпраці фондів – організація відпочинку українських дітей у європейських країнах для обміну досвідом та культурними цінностями.

Наприкінці року компанія Wirtualna Polska передала українським захисникам 83 масляні обігрівачі. Прилади, що забезпечують ефективне опалення приміщень у холодну пору року, при цьому не сушачи повітря та створюючи комфорт, служать для оборони України. Зокрема, їх використовують українські прикордонники та львівські поліцейські.

Раніше польські друзі через "Рух у майбутнє" передали 26 генераторів. Вони потрапили в ті місця, де якраз найбільше необхідні, — у різні військові частини, на передову. Це постійна співпраця, поляки активно долучаються до промоцій благодійної організації "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє".

Гуманітарна допомога

Минулої весни благодійна організація "Рух у Майбутнє" організувала урок із розпису писанок для діток з Харкова та Мелітополя, які на час війни знайшли свій прихисток у Винниківській школі-інтернаті. Писанкарка Ірина Кметь розповіла про символізм писанки та навчила розписувати яєчка за допомогою писачка, воску і барвників. І хоча переважна більшість діток розписувала писанки вперше у житті, всі поставилися до заняття дуже серйозно.

Від початку війни автобуси, які у розпорядження "Руху у Майбутнє" надав футбольний клуб "Рух", здійснили десятки рейсів з гуманітарною допомогою за маршрутом Львів-Київ. Хоробрі водії та волонтери везли вглиб країни найнеобхідніші речі — медикаменти, харчі та навіть корм для тварин. Після цього гуманітарний автобус перетворювався на евакуаційний рейс — із їх допомогою вивезли з гарячих точок сотні дітей, жінок і людей похилого віку. Зі середини березня евакуаційні рейси фонду вирушали далі на схід, як правило, в Запорізьку область.

Благодійники чудово знають: діти — це наше майбутнє

Дітей, які вимушено залишили власні домівки, ознайомили із інфраструктурою "жовто-чорних", а Григорій Козловський подарував малечі клубну атрибутику та передав форму мадридського "Атлетіко". Крім того, діти, які втікали від війни і тимчасово проживають у модульному містечку зі своїми родинами, взяли участь у футбольному майстер-класі від професійних тренерів Академії "Руху".

2023 рік: хвилі допомоги не зменшуються

45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала чергову допомогу від футбольного клубу "Рух" і мецената Григорія Козловського. Цього разу це три КУНГи, які вже використовують за призначенням на передовій, і комплект для облаштування мобільного лазне-прального комплексу та пунктів обігріву.

КУНГ (Кузов Уніфікований Нульового Габариту або Кузов УНіфікований Герметизований) — це мобільне приміщення, де захисники можуть обігрітися, приготувати їжу та відпочити. Кожен КУНГ облаштували буржуйками, меблями, спальними місцями й іншим необхідним обладнанням. КУНГи виготовляють індивідуально під потреби кожної бригади. КУНГи важко придбати, тож кожне таке мобільне приміщення ремонтують на підприємстві. Облаштовують його приблизно впродовж тижня.

Зимовий час приніс для ФК "Рух" ще більше волонтерських запитів

Крім того, футбольний клуб "Рух" передав комплект для облаштування мобільного лазне-прального комплексу та пунктів обігріву. Зокрема, бойлери, пральні та сушильні машинки, крани, труби, раковини й ОСБ-плити. Генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин запевнив, що на кожен запит від військових, який надходить у футбольний клуб чи до Григорія Козловського, є миттєва реакція. "Жовто-чорні" точно не втомляться допомагати українській армії, оскільки це вкрай необхідно військовим.

Тож у січні українські захисники отримали акумулятори та зарядні пристрої, шини для легкових і автобусних транспортних засобів. Окрім того, серед допомоги — мастильні матеріали й автозапчастини для легкових і вантажних автомобілів. Своєю чергою, українські військові зі 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ передали футбольному клубу "Рух" бойовий стяг своєї бригади за численну допомогу та підтримку.

Також на початку року українські військові отримали від ФК термобілизну. Придбати її вдалося завдяки донатам, отриманих під час уже згаданого благодійного матчу зірок "Віримо в ЗСУ", що пройшов у листопаді. Допомога надійшла до 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, а також у Бахмут.

До речі, 28 січня футбольний клуб "Рух" із благодійною метою провів у спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу Emily Resort та Академії ФК "Рух" перший масштабний благодійний турнір із трьох видів спорту. Участь у ньому взяли знамениті представники шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів, блогерів та інших публічних осіб. На цьому заході збирали кошти на "крила" для 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України (головний сержант Валерій Маркус), безпілотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударні дрони R-18 (або Punisher), генератори, Ecoflow. Кінцева сума пожертв — майже 550 тисяч гривень. Крім того, наші польські друзі внесли донат 1 мільйон гривень, за який придбають ударний дрон R-18 і 5 потужних генераторів для 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".

Афіша січневих змагань, котрі організовував ФК "Рух"

У лютому 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб "Рух", були модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

У березні ФК "Рух" і його засновник Григорій Козловський долучилися до придбання 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Посейдон". Ці безпілотники оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом із захищеними каналами зв'язку, вертикальною системою зльоту та посадки, мають монококовий планер високого крила з електродвигуном і штовхальним гвинтом, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами VTOL і пропелерами. Дальність дії "Посейдонів" — 150 кілометрів, висота польоту — 4 000 метрів. Військові експерти називають їх одними з найбільш високотехнічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, "Посейдони" продовжують летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як простіші безпілотники "глушаться".

Військові дуже вдячні благодійникам за допомогу

За декілька днів футбольний клуб "Рух" і його засновник Григорій Козловський передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України ще й 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3. У їхні можливості входить здійснення високоякісної фотозйомки або надання відео в режимі реального часу. За своїми характеристиками такий дрон має можливість знімати в темний час доби, застосовуючи тепловізійну камеру. Військові використовують його переважно під час розвідувальних операцій. Також є змога переобладнати його на ударний безпілотник. DJI Mavic 3 зараз є найбільш розповсюдженими на фронті. У поєднанні ціни та якості, а також у плані використання це одні з найпростіших одиниць техніки. Окрім того, українські військові отримали металошукачі, оргтехніку і канцелярське приладдя.

Так само в березні 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала нову партію — 6 безпілотників "Мара". Вони мають значну дальність польоту, стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби та можуть перебувати у повітрі до 90 хвилин. Їх використовують для глибинної розвідки в тилу ворога без небезпеки для операторів.

Подібні "пташки" дуже до вподоби нашим захисникам

Безпілотники, які отримала 45-та бригада від "Руху", літакового типу — повноцінні два комплекси з двома пунктами управління. Розробляє та виготовляє їх український виробник. Одна з переваг "Мари" полягає у малій злітній вазі апарата — близько 2,5 кг та можливості запуску з руки без використання додаткових пристроїв. Весь комплекс разом із літальним апаратом, антенами та додатковим обладнання вміщається в сумку вагою до 20 кг. Оператори "Мари" мають можливість швидко висуватися, розгортати та запускати комплекс і отримувати дані про ворожу техніку, склади і розміщення особового складу в тилу ворожих позицій. Це суттєво збільшує розвідувальні можливості, та, відповідно, дозволяє артилерії нищити ворога до 30-40 км від лінії фронту.

Без "Мавіків" сьогодні на фронті нікуди

На початку травня футбольний клуб "Рух" і його засновник Григорій Козловський разом із норвезьким благодійним фондом "Fritt Ukraina" допомогли 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, закупивши ще 30 дронів DJI Mavic 3 Cine. До ініціативи долучився президент норвезького футбольного клубу "Бранн" Аслак Свердрупю. Про співпрацю норвезького благодійного фонду та футбольного клубу "Рух" домовився бізнес-омбудсмен Львівської міської ради Сергій Кіраль. Логістику і доставку дронів із Норвегії забезпечила місцева ініціатива ГО "Народна самооборона Львівщини". Коптери особисто передали норвезький парламентар, голова благодійного фонду "Fritt Ukraina" Петер Фрюліх і генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин. Подібний подарунок військовим — це невід’ємна річ як під час штурмів, так і під час розвідки у сучасній російсько-українській війні. Вони дозволяють знищити противника, не наближаючись до нього.