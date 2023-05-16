Григорий Козловский и ФК "Рух" передают оккупантам "пламенные" приветы

Футбольный клуб "Рух" за время полномасштабной агрессии рф превратился в одного из крупнейших меценатов для украинской армии

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, вместе с ФК "Рух" с начала полномасштабного вторжения россии помогает украинским военным. В марте 2022-го он создал благотворительную организацию "Рух в Майбутнє". В настоящее время этот фонд подводит промежуточные итоги меценатской деятельности.

Едва ли не самый главный результат, который сразу ощутили российские оккупанты, — это удары снарядами. Сотни из них имели символические подписи "От ФК "Рух" и "От Григория Козловского" с пожеланиями врагу как можно скорее сгореть в аду. Такие "пламенные" поздравления оккупантам передали из Львова 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и другие военные подразделения, с которыми тесно сотрудничают Григорий Козловский и ФК "Рух".

Григорий Козловский — основатель ФК "Рух", львовский бизнесмен и меценат

Помощь от Григория Козловского

Григорий Козловский активно помогает украинским военным. В частности, он лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетку и 20 раций.

До этого за средства Григория Козловского на нужды ВСУ уже приобрели 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, минивэн, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов. Также капитально отремонтировано 15 автомобилей.

Волонтерская поддержка от ФК "Рух" для военных не утихает ни на миг

Впоследствии при финансировании Григория Козловского было изготовлено пол тысячи буржуек, которые вскоре отправятся на передовую.

Кроме того, Григорий Козловский приобщился к помощи фонда "Трибуна Героев". Совместно с президентом "Карпат" Владимиром Матковским и главой Львовской Ассоциации футбола Александром Шевченко он предоставил финансовую помощь семьям футбольных ультрас, погибших на войне. Всего в благотворительный фонд перечислили полтора миллиона гривен.

Григорий Козловский принял участие в акции известного украинского футболиста Романа Зозули "Народный Байрактар". Футбольный клуб "Рух" перечислил 200 тысяч гривен на этот проект.

По инициативе Григория Козловского раненый боец полка "Азов" Кшиштоф Мушак проходит реабилитацию на базе футбольного клуба "Рух".

Кшиштоф Мушак занимался реабилитацией на базе ФК "Рух"

Григорий Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, дислоцировавшегося на Львовщине. На фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки. То есть вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Впоследствии "45-ка" получила от львовского мецената Григория Козловского зимние шины для грузовых автомобилей, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

Также меценат проанонсировал рождественский подарок в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные дроны, оснащенные двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты. Подобные БПЛА служат "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.

Кроме этого, в Emily Resort состоялся благотворительный вечер-аукцион в поддержку ВСУ "Победа начинается с тебя". Он прошел по инициативе мецената Григория Козловского и под эгидой главы Львовской ОВД Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового. На аукционе, который принял у себя Emily Event Hall, представили 100 уникальных, ценных и эксклюзивных лотов. Средства от их продаж ушли на нужды Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отрядов территориальной обороны и Горной детской школы искусств в Луганской области. Поддержали акцию благотворительные фонды "Родная Оболонь", "Культурные новации" и "Княжа Украина". Мероприятие во Львове в Emily Resort собрало около 4,5 миллиона гривен.

Дополнительно футбольный клуб "Рух" стал соорганизатором благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", объединившего на футбольном поле Академии "Руха" известных блоггеров, актеров, певцов и футболистов. Эта акция собрала почти 300 тысяч гривен благодаря донатам и продаже футболок и другой атрибутики.

"Приветы" от "Руха" и Козловского

Результаты такого сотрудничества уже хорошо заметны, и их сполна ощутили российские оккупанты. К ним при посредничестве нашей славной "45-ки" полетели "пламенные приветы" от Григория Козловского и ФК "Рух" с пожеланиями врагам как можно быстрее "сгореть в аду".

И такие "послания" к российской навале на нашу землю будут поступать до тех пор, пока нога последнего оккупанта из болот не покинет территорию Украины. Сотрудничество между футбольным клубом "Рух", его основателем Григорием Козловским и 45-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины и другими военными подразделениями приобретает размах.

И взрослые, и дети, связанные с ФК "Рух", не устают напоминать: "Мы из Украины!"

Также футбольный клуб "Рух" передал два комплекса спутникового интернета "Старлинк" и профессиональную рацию "Моторола" для 5-го отдельного штурмового полка, где служит отец футболиста "Руха" U-19 Романа Добрянского.

Григорий Козловский получил награду ВСУ "Знак почета" — это самая высокая награда, которую может получить гражданский. От имени министра обороны ВСУ Алексея Резникова "Знак почета" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Впоследствии командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины наградило Григория Козловского отличием "Доблесть и честь". Это произошло перед матчем последнего тура благотворительного чемпионата Лиги ветеранов футбола Львовской области в поддержку ВСУ, в котором "Рух" досрочно, за тур до завершения соревнований, занял первое место.

Моменты награждения всегда особенные

Для чего создавалась БО "Рух в Майбутнє"

Ключевые задачи благотворительной организации "Рух в Майбутнє" — гуманитарная помощь временно перемещенным лицам, реабилитация детей-переселенцев, поддержка украинских больниц, госпиталей и, конечно же, военных. С первого дня войны футбольный клуб "Рух" направил все свои усилия и ресурсы для помощи украинской армии и переселенцам. Для объединения усилий вокруг одной цели появилась идея создать такой благотворительный фонд.

Основная его цель — оказание помощи военным, беженцам, внутренне перемещенным лицам, оздоровление и реабилитация детей-переселенцев и военных, гуманитарная и финансовая поддержка ВПЛ. Один из механизмов работы благотворительной организации — налаживание сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в сфере получения временного убежища, защиты беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Работа по сотрудничеству с иностранными партнерами кипит

Первыми к благотворительному фонду "Рух в Майбутнє" присоединились заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко, экснаставник "Руха" Иван Федик, известный комментатор Виктор Вацко, блогер Дмитрий Поворознюк и Михаил Кополовец. Благодаря своим связям они привлекали к сотрудничеству иностранных партнеров, готовых помочь Украине. Также к работе в фонде присоединились все работники клуба, академии и школы "Руха". Президентом благотворительной организации стал генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин.

Присоединиться к фонду помощи Украине "Рух в Майбутнє" может любой желающий. Контактные телефоны: +380 (68) 890 28 44 (Николай); +380 (93) 441 87 34 (Павел).

Помощь госпиталю после ряда акций

В июле Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией "Рух в Майбутнє" передали в военный госпиталь Львова два аппарата стоимостью 4 миллиона гривен. Это наркозно-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп. Благотворительной организации удалось собрать такие средства благодаря акциям и вкладам неравнодушных людей, которые присоединились к работе фонда.

Григорий Козловский не обходит вниманием потребности медиков

Среди масштабных акций — "Кубок помощи Украине" среди ветеранов. Это благотворительный турнир, организованный Фондом помощи Украине "Рух в Майбутнє". В финале "желто-черные" победили "Львов" со счетом 2:1. Соревнования собрали в Академии "Руха" 10 коллективов. Кроме львовских команд, которые сошлись в главном матче, играли сборные Львовщины, Франковщины, Волыни, Ровно, Хмельнитчины и национальная сборная Украины, в составе которой на поле выходили Мирон Маркевич, Владислав Ващук, Алексей Белик и многие другие известные личности.

Впоследствии прошел "Кубок помощи Украине" среди профессиональных, любительских и юниорских команд. Его тоже организовал "Рух в Майбутнє" — для сбора средств на наркозно-дыхательный аппарат PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя. Футбольные баталии в формате "8+1" проходили на полях клубной Академии. Участие в соревновании приняли 12 профессиональных команд, среди которых "Колос", "Верес", "Львов", "Карпаты", сборная Украины U-21.

Дополнительно БО "Рух в Майбутнє" провела и благотворительный киберспортивный турнир с одноименным названием. Он прошел в Академии "Руха" 30 апреля и 1 мая. 32 участника играли как в online, так и в offline режимах. В мероприятии приняли участие и звездные гости: игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, футбольный комментатор Виктор Вацко, известный тревел-блогер Андрей Бедняков, популярный ведущий Слава Демин, игрок "Руха" Юрий Климчук и вратарь "Десны" Игорь Литовка. Амбассадором соревнований стал известный киберспортсмен Евгений "Yozhyk" Мостовик. Все средства с турнира были направлены на приобретение наркозно-дыхательного аппарата PRIMA-456.

Также представители "Руха" организовали детские соревнования, благодаря которым удалось собрать средства для детей-переселенцев. Благодаря турниру категории U-12 удалось привлечь 40 тысяч гривен. Среди ребят U-10 соревновались 16 детских коллективов из Львова и области, Тернополя, Луцка, Хмельницкого, Харькова и Свалявы. Такое же количество команд приняло участие и в турнире категории U-9 (2013 года рождения). Организаторы собрали 66 тысяч гривен для помощи детям-переселенцам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Кроме того, спортивное мероприятие "Движение к победе" организовали для детей-сирот и деток, вынужденно покинувших свои дома из-за войны. Мероприятие, приуроченное к Дню отца, состоялось 18 июня в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Его проведение стало возможным благодаря благотворительным фондам "Дом Милосердия" и "Рух в Майбутнє", а также футбольному клубу "Рух" и Молодежному центру святого Иоанна Боско.

Международное сотрудничество

Участники первого учебно-спортивного кемпа от благотворительного фонда "Рух в Майбутнє" побывали в Финляндии. Это лагерь для школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Большинство из них — дети, временно перемещенные из областей Украины, где продолжались ожесточенные боевые действия, и родители которых служат в ВСУ. Дети в сопровождении сестер, матерей и бабушек жили на базе Западно-Финляндского Колледжа Гуйттинена недалеко от Хельсинки. Они учили английский язык с преподавателями университета, занимались спортом с профессиональными тренерами и узнавали культуру Скандинавии.

БФ "Рух у Майбутнє" позволило украинским ребятишкам хотя бы на короткое время забыть об ужасах войны

Проект реализовали при поддержке мэрии города Гуйттинен, украинско-польского фонда IIASC при содействии БО "Рух в Майбутнє". Его представители Олег Шпур и Павел Пронь провели встречу с мэром Гуйттинен господином Юрки Пелтомаа и подписали меморандум о сотрудничестве между БО "Рух в Майбутнє" и администрацией Гуйттинен. В частности, договорились, что финская сторона примет более тысячи украинских детей в благотворительных спортивных лагерях в течение 2022 года. Финны согласились организовать совместные благотворительные мероприятия по сбору средств в поддержку Украины. Администрация города также вызвалась помочь в поиске партнеров в Финляндии, готовых оказать поддержку украинским детям. В рамках договоренностей было согласовано, что украинские футбольные команды посетят Финляндию, а финские — Украину, в частности, Академию футбола "Руха". Также для малышей из "Руха" организовали благотворительное турне по Финляндии для сбора средств для детей-беженцев.

Дополнительно БО "Рух в Майбутнє" подписала соглашение о сотрудничестве с фондом Help Ukraine, чтобы объединить усилия и принести Украине больше пользы. Свои подписи под документом поставили Олег Шпур и Алексей Кузнецов. Основное направление сотрудничества фондов – организация отдыха украинских детей в европейских странах для обмена опытом и культурными ценностями.

В конце года компания Wirtualna Polska передала украинским защитникам 83 масляных обогревателя. Приборы, обеспечивающие эффективное отопление помещений в холодное время года, не суша воздух и создавая комфорт, служат для обороны Украины. В частности, их используют украинские пограничники и львовские полицейские.

Ранее польские друзья через "Рух в Майбутнє" передали 26 генераторов. Они попали в те места, где как раз наиболее необходимы, — в разные воинские части, на передовую. Это постоянное сотрудничество, поляки активно приобщаются к промоциям благотворительной организации "Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє".

Гуманитарная помощь

Прошлой весной благотворительная организация "Рух в Майбутнє" организовала урок по росписи писанок для детей из Харькова и Мелитополя, которые на время войны нашли свое убежище в Винниковской школе-интернате. Писанкарка Ирина Кметь рассказала о символизме писанки и научила расписывать яички с помощью писачка, воска и красителей. И хотя подавляющее большинство детей расписывало писанки впервые в жизни, все отнеслись к занятию очень серьезно.

С начала войны автобусы, которые в распоряжение "Рух в Майбутнє" предоставил футбольный клуб "Рух", совершили десятки рейсов с гуманитарной помощью по маршруту Львов-Киев. Храбрые водители и волонтеры везли вглубь страны самые необходимые вещи — медикаменты, продукты питания и даже корм для животных. После этого гуманитарный автобус превращался в эвакуационный рейс — с их помощью вывезли с горячих точек сотни детей, женщин и пожилых людей. С середины марта эвакуационные рейсы фонда отправлялись дальше на восток, как правило, в Запорожскую область.

Благотворители прекрасно знают: дети – это наше будущее

Детей, вынужденно покинувших собственные дома, ознакомили с инфраструктурой "желто-черных", а Григорий Козловский подарил малышам клубную атрибутику и передал форму мадридского "Атлетико". Кроме того, дети, бежавшие от войны и временно проживающие в модульном городке со своими семьями, приняли участие в футбольном мастер-классе профессиональных тренеров Академии "Руха".

2023 год: волны помощи не уменьшаются

45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила очередную помощь от футбольного клуба "Рух" и мецената Григория Козловского. На этот раз это три КУНГа, которые уже используются по назначению на передовой, и комплект для обустройства мобильного бане-стирального комплекса и пунктов обогрева.

КУНГ (Кузов Унифицированный Нулевого Габарита или Кузов Унифицированный Герметизированный) – это мобильное помещение, где защитники могут обогреться, приготовить еду и отдохнуть. Каждый КУНГ обустроили буржуйками, мебелью, спальными местами и другим необходимым оборудованием. КУНГи изготовляют индивидуально под нужды каждой бригады. КУНГи трудно приобрести, так что каждое такое мобильное помещение ремонтируют на предприятии. Обустраивают его примерно в течение недели.

Зимнее время принесло для ФК "Рух" еще больше волонтерских запросов

Кроме того, футбольный клуб "Рух" передал комплект для обустройства мобильного бане-стирального комплекса и пунктов обогрева. В частности, бойлеры, стиральные и сушильные машинки, краны, трубы, раковины и ОСБ-плиты. Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин заверил, что на каждый запрос от военных, который поступает в футбольный клуб или Григорию Козловскому, есть мгновенная реакция. "Желто-черные" точно не устанут помогать украинской армии, поскольку это крайне необходимо военным.

В январе украинские защитники получили аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств. Кроме того, среди помощи — смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей. В свою очередь, украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ передали футбольному клубу "Рух" боевое знамя своей бригады за многочисленную помощь и поддержку.

Также в начале года украинские военные получили от ФК термобелье. Приобрести ее удалось благодаря прошедшим в ноябре донатам, полученным во время уже упомянутого благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ". Помощь поступила в 5-й отдельный штурмовой полк ВСУ, 24-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Короля Данила, 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ, а также в Бахмут.

К слову, 28 января футбольный клуб "Рух" с благотворительной целью провел в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта. Участие в нем приняли знаменитые представители шоу-бизнеса, киберспорта, юмористов, блогеров и других публичных лиц. На этом мероприятии собирали средства на "крылья" для 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (главный сержант Валерий Маркус), беспилотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударные дроны R-18 (или Punisher), генераторы, Ecoflow. Конечная сумма пожертвований — почти 550 тысяч гривен. Кроме того, наши польские друзья внесли донат в 1 миллион гривен, за который приобретут ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Афиша январских соревнований, организованных ФК "Рух"

В феврале 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оснащены тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, передавших футбольный клуб "Рух", были модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

В марте ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к приобретению 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон". Эти беспилотники оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки, имеют монококковый планер высокого крыла с электродвигателем и толкательным винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами. Дальность действия "Посейдонов" — 150 километров, высота полета — 4 000 метров. Военные эксперты называют их одними из самых высокотехничных и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют теплового следа, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под воздействием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, тогда как более простые беспилотники "глушатся".

Военные очень благодарны благотворителям за помощь

Через несколько дней футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины еще и 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3. В их возможности входит осуществление высококачественной фотосъемки или предоставление видео в режиме реального времени. По своим характеристикам такой дрон может вести съемку в темное время суток, применяя тепловизионную камеру. Военные используют его преимущественно при разведывательных операциях. Также есть возможность переоборудовать его в ударный беспилотник. DJI Mavic 3 сейчас наиболее распространены на фронте. В сочетании цены и качества, а также в плане использования, это одна из простейших единиц техники. Кроме того, украинские военные получили металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности.

Так же в марте 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила новую партию — 6 беспилотников "Мара". Они имеют значительную дальность полета, устойчивость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы и могут находиться в воздухе до 90 минут. Их используют для глубинной разведки в тылу врага без опасности для операторов.

Подобные "птички" очень нравятся нашим защитникам

Беспилотники, которые получила 45-я бригада от "Руха", самолетного типа — два полноценные комплекса с двумя пунктами управления. Разрабатывает и производит их украинский производитель. Одно из преимуществ "Мары" заключается в малом взлетном весе аппарата — около 2,5 кг и возможности запуска с руки без использования дополнительных устройств. Весь комплекс вместе с летательным аппаратом, антеннами и дополнительным оборудованием помещается в сумку весом до 20 кг. Операторы "Мары" имеют возможность быстро выдвигаться, развертывать и запускать комплекс и получать данные о вражеской технике, складах и размещении личного состава в тылу вражеских позиций. Это существенно увеличивает разведывательные возможности и, соответственно, позволяет артиллерии уничтожать врага в 30-40 км от линии фронта.

Без "Мавиков" сегодня на фронте некуда

В начале мая футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив еще 30 дронов DJI Mavic 3 Cine. К инициативе присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю.

О сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль. Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин. Подобный подарок военным — это неотъемлемая вещь как во время штурмов, так и во время разведки в современной русско-украинской войне. Они позволяют уничтожить противника, не приближаясь к нему.