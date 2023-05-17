Ніби декорації до "Гаррі Поттера". В Україні є дивовижний Плебанівський віадук

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

На Тернопільщині поблизу Теребовлі знаходиться унікальний Плебанівський віадук. Нині мостів такого типу майже не будують. Архітектурний шедевр звели під керівництвом італійських та австрійських інженерів за часів Австро-Угорщини, використовуючи арковий стиль конструкції. Така форма посилює надійність довжелезного віадука, збільшуючи термін його експлуатації.

Понад 120 років тому будівельники врахували під час спорудження цього моста характеристики ґрунтів, навантаження рухомого складу поїздів, навіть сейсмостійкість. Адже тут фіксувалися, нехай і невеликі, та все ж землетруси. Тим не менше віадук успішно служить людям вже понад століття. Витримав він за цей час тисячі тонн вантажів, які ним перевозилися і перевозяться й нині. Професійність кладки вражає і сучасних архітекторів.

Український віадук також відзначив світовий рейтинг GOtoWORLD. Цікаво, що український залізничний дев’ятиарковий міст-віадук часто порівнюють зі схожим шотландським віадуком поблизу села Гленфіннан, знятим у фільмі "Гаррі Поттер". Однак наш віадук старший від шотландського "брата" на п’ять років.

Міст, як з фільму про "Гаррі Поттера", фото: "Слово правди"

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля Дубна на Рівненщині є вражаючі руїни Тараканівського форту 1890 року, який набув слави моторошного місця. Багато хто вірить, що душі загиблих тут солдатів досі не можуть упокоїтися.