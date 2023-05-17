Как декорации к "Гарри Поттеру". В Украине есть удивительный Плебановский виадук

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Тернопольской области около Теребовли находится уникальный Плебановский виадук. В настоящее время мостов такого типа почти не строят. Архитектурный шедевр возвели под руководством итальянских и австрийских инженеров при Австро-Венгрии, используя арочный стиль конструкции. Такая форма усиливает надежность длинного виадука, увеличивая срок его эксплуатации.

Более 120 лет назад строители учли при сооружении этого моста характеристики грунтов, погрузку подвижного состава поездов, даже сейсмостойкость. Ведь здесь фиксировались, пусть и небольшие, но все же землетрясения. Тем не менее виадук успешно служит людям уже больше века. Выдержал он за это время тысячи тонн перевозимых им грузов и перевозимых и сейчас. Профессионализм кладки поражает и современных архитекторов.

Украинский виадук также отметил мировой рейтинг GOtoWORLD. Интересно, что украинский железнодорожный девятиарочный мост-виадук часто сравнивают с подобным шотландским виадуком вблизи села Гленфиннан, снятом в фильме "Гарри Поттер". Однако наш виадук старше шотландского "брата" на пять лет.

Мост, как из фильма о "Гарри Поттере", фото: "Слово правды"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что возле Дубна на Ровенщине есть впечатляющие руины Таракановского форта 1890 года, который приобрел славу жуткого места. Многие верят, что души погибших здесь солдат до сих пор не могут успокоиться.