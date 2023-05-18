Недовго були танці, недовго музика грала: дощі та грози знов повернуться в Україну

Після дощу можна буде спостерігати за веселкою

Після спекотної погоди до України прямують дощі та грози. За прогнозами синоптиків, вирувати вони почнуть на заході країни, однак температура буде досить висока.

За прогнозами Укргідрометцентру, майже в усіх областях країни дутиме сильний вітер. Тож слід обережно проходити повз рекламні щити, лінії електропередач та дерева, особливо біля тополь.

Погода у Львові 18-19 травня

На заході України очікується дуже похмура погода з дощем і грозою. 18 травня хмари заполонять небо і зночі почнеться дощ, який вдень посилиться і не слабшатиме ввечері. Наступного дня ситуація з погодою трошки краща — сонце іноді визиратиме і прогріватиме землю, однак місцями короткочасний дощ. В обидва дні дощ супроводжуватиметься з грозою вдень. Температура повітря вдень сягне до +17… 23 градусів, а вночі опуститься до +9…13 °C. Вітер у четвер дме сильний — 10 м/с, а у п'ятницю зменшиться до легкого — до 3 м/с.

Погода у Києві 18-19 травня

У столиці України передбачається мінлива хмарна погода, але дощу не буде. У четвер, 18 травня, сонце іноді визирає, однак протягом дня знову ховатиметься. Таку ж погоду прогнозують і наступного дня, 19 травня. Вдень повітря прогріється до +23 …26 градусів тепла, а вночі охолоне до +11…15 °C. Вітер у четвер та п'ятницю триматиметься сильний, максимальна швидкість його сягає 10 м/с.

Погода у Харкові 18-19 травня

На Слобожанщині очікується мінлива хмарність, без опадів у обидва дні. 18-19 травня, лише вдень буде ясна погода, а ближче до вечора набіжать хмари. Удень температура у місті підніметься до 23…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +9…14 °C. У четвер та п'ятницю вітер буде сильний, він сягне 10 м/с.

Погода у Донецьку 18-19 травня

У цьому місті погода поступово змінюється з сонячної на хмарну. У четвер містяни ще насолоджуються ясною погодою, але наступного дня вітер нагонить хмари. У Донецьку температура повітря вдень підніметься до +24…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 11…15 градусів тепла. Вітер у четвер та п'ятницю дутиме сильний, максимальна швидкість якого сягає 12 м/с.

Погода у Дніпрі 18-19 травня

На Дніпропетровщині зараз панує мінлива хмарність. У п'ятницю погода залишиться похмурою і і сухою. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +23…26 °C, а вночі падатимуть до 12…14 градусів тепла. Вітер в обидва дні триматиметься сильним, максимальна швидкість якого сягатиме 10 м/с.

Погода в Одесі 18-19 травня

На півдні України у четвер синоптики обіцяють хмарний день, а у вівторок у денний та нічний час на небі "плаватимуть" хмаринки і місцями очікується короткочасний невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до +21…25 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +12…14 °C. Сильний вітер у четвер та п'ятницю вночі і вдень не вщухатиме менше 10 м/с.

18 травня

19 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду до кінця травня. До України насуваються грози та дощі.