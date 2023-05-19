Знайдені у інвестбанкіра Мазепи 600 000 доларів у матраці належать сину голови ФРУ Олейнику

До редакції потрапили копії запитів, які голова Федерації роботодавців України Дмитро Олейник направляв десятку різних інстанцій, включаючи комітети ВР, Генерального прокурора та офіс Президента. У цих запитах Олейник скаржиться на неправомірні дії поліції, в результаті яких було конфісковано 600 000 доларів готівкою, належні членам його сім'ї.

Олейник так інтерпретує обшуки, проведені національною поліцією у інвестиційного банкіра Мазепи та пов'язаних з ним осіб в рамках досудового розслідування шахрайства при придбанні корпоративних прав компанії ТОВ "Навігатор Майницке", яка видобуває газ на Майницькому родовищі у Львівській області. За інформацією, наданою Олейником, його син є партнером Мазепи у придбанні ТОВ "Навігатор Майницке", і гроші належать йому, він збирався вкласти їх у свиноферму.

"Олейник у своїх запитах повідомляє некоректну інформацію, перекручує факти і відверто бреше. В цій ситуації постраждалі ми. Мазепа з Олейником і ще групою товаришів шахрайським шляхом отримали контроль над Майницьким родовищем газу, щодня заробляють на продажу видобутого газу і не мають наміру виконувати зобов'язання за договором. Більше того, вони намагаються в суді скасувати пункти договору, згідно з якими повинні сплатити гроші, і відверто брешуть, публічно стверджуючи, що на Майницькому родовищі немає газу. Газ там є. Ми готові забрати компанію назад", — повідомив нашій редакції Олег Токар, який вважає себе постраждалим від шахрайських дій. Він детальніше розкрив свою позицію у інтерв'ю для видання "Букви".

Нагадаємо, Федерація роботодавців України (ФРУ) — соціальний проект, розроблений політтехнологами (Анною Безлюдною та Володимиром Грановським) для поліпшення іміджу олігарха Дмитра Фірташа. Фірташ протягом багатьох років вкладав десятки мільйонів у розвиток федерації, бувши її ключовим меценатом. Однак у зв'язку з кримінальним переслідуванням з боку уряду США, Фірташ був змушений у 2016 році покинути посаду керівника ФРУ і передати її Дмитру Олейнику, залишивши за собою контроль.