Готуйте парасольки: в яких містах України задощить на початку тижня

У деяких регіонах дощ йтиме протягом двох діб

На більшу територію країни насунулись дощі і грози та прихопили з собою вітер, і, за прогнозами синоптиків, така погода протримається у понеділок та вівторок.

Як повідомляє Укргідрометцентр, тільки одне місто може похвалитись сонячною погодою.

Погода у Львові 22-23 травня

На Галичині синоптики обіцяють хмарну погоду, іноді з проясненнями. Однак, опадів протягом двох днів, 22 і 23 травня, не передбачається. Вдень повітря прогріється до +19…21 °C, а вночі охолоне до +7…11 градусів. На початку робочого тижня дутиме сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 10 м/с.

Погода у Києві 22-23 травня

У столиці України погода з мінливої хмарності поступово зміниться на дощову. У понеділок, 22 травня, сонце іноді з'являтиметься з-за хмар і прогріватиме землю. 23 травня над містом нависнуть грозові хмари і почнуться опади. Температура повітря вдень сягатиме 21…23 градусів тепла, а вночі опуститься до +9…14 °C. У понеділок дме сильний вітер, його швидкість сягає 10 м/с. Наступного дня вітер слабшатиме до свіжих 8 м/с.

Погода у Харкові 22-23 травня

На Слобожанщині очікується стабільно мокра погода. У понеділок, 22 травня, зночі йшов дрібний дощ, який має завершитись вечером наступного дня. Опади триватимуть дві доби і вдень супроводжуватимуться грозою. Удень температура у місті підніметься до 20…23 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +11…13 °C. У понеділок дме сильний вітер — 10 м/с, а у вівторок зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Донецьку 22-23 травня

На сході країни на початок тижня прогнозується дуже хмарна погода з дощем і грозою. 22 травня, з ночі почався дрібний дощ, який посилиться вдень, а ввечері слабшатиме. Така погода триватиме і протягом вівторка. 23 травня нічний дощ протримається до самого пізнього вечора. Температура повітря вдень підніметься до 21…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +13…16 градусів. У понеділок-вівторок дутиме сильний вітер, 10 м/с.

Погода у Дніпрі 22-23 травня

У місті на Дніпрі також задощить. У понеділок небо заповнили грозові хмари і протягом дня буде йти дощ, але іноді сонце прогріватиме землю. 23 травня день обіцяє бути хмарним, але з проясненнями, місцями короткочасний дощ. У обидва дні дощ з грозою йтиме лише у денний час. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…23 °C, а вночі падатимуть до 11…13 градусів тепла. Вітер у понеділок дме сильний, максимальна швидкість якого сягає 10 м/с, а у вівторок — 8 м/с.

Погода в Одесі 22-23 травня

Над Одещиною також навислі грозові і дощові хмари. Протягом двох діб, 22-23 травня, пануватимуть короткочасні невеликі дощі. Однак, сонце інколи нагадуватиме про себе і тішитиме місто своїм теплом. Повітря вдень прогріється до 21…24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +12…15 °C. На початку тижня очікується сильний вітер — 10 м/с.

22 травня

23 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку. За прогнозами синоптикині Наталії Птухи, цьогорічне літо буде спекотним.