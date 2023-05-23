Незручно вийшло: російський космонавт вибовкнув секрет путіна (відео)

Олег Новицький, діставшись мікрофону в кремлі, "спалив" всю контору президента росії

Російський диктатор навіть після скасування статусу пандемії для епідемії коронавірусу досі мучить своїх прихильників довгими карантинами. Про маленький секрет диктатора-параноїка проговорився космонавт під час нагородження у кремлі.

Про це свідчить відео прямої трансляції із кремля.

Так, російський космонавт-інструктор Олег Новицький, діставшись мікрофона в кремлі, "спалив" всю контору президента росії.

"Вибачте, ми тиждень мовчали. На ізоляції", — бовкнув Новицький під час свого виступу з нагоди нагородження.

Нагадаємо, що навіть лікарі губляться у здогадах, навіщо оточення путіна йде на безпрецедентні карантинні заходи. Сам путін вже весь обколовся вакцинами (зробив 4 тільки за минулий рік) і все одно не підпускає до себе своє оточення без карантину. Наприклад, ватажок бойовиків так званої "ЛНР" сидів на ньому так довго, що у нього аж "жо**а розболілася".

Раніше ми писали, що ЗМІ дізналися, в яких умовах живе оточення путіна. Усі, хто контактує з диктатором, змушені складати десятки аналізів і навіть проходити суворий двотижневий карантин перед зустріччю з ним.