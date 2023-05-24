Поливати городину не знадобиться: де українцям очікувати на мокру погоду

Максимальна денна температура очікується на півночі України — до +28 С°

Протягом останніх днів синоптики не тішили "сухим" прогнозом погоди українців і на кінець робочого тижня також обіцяють у більшості регіонів дощі і вітер.

Стабільно теплі і сонячні дні прогнозуються лише в одному місті, повідомляє Gismeteo.

Погода у Львові 25-26 травня

На Галичині синоптики обіцяють хмарну погоду, місцями з опадами. У четвер, 25 травня, день обіцяє бути похмурим і у денний час почнеться невеликий дощ, який ввечері має закінчитись. Наступного дня вранці слід чекати на несерйозні опади. Вдень повітря прогріється до +23…24 °C, а вночі охолоне до +14 градусів. У четвер вітер прогнозується свіжий, 8 м/с, а у п'ятницю збільшиться до сильних 11 м/с.

Погода у Києві 25-26 травня

Столиця України — це єдине місце, яке може похизуватись більш-менш ясною погодою. Протягом двох днів хмари і сонце постійно змінюватимуть одне одного. Температура повітря вдень сягатиме 26…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +15…16 °C. У четвер-п'ятницю дутиме свіжий вітер, його швидкість сягатиме 8-9 м/с.

Погода у Харкові 25-26 травня

На сході країни погода змінна. У четвер, 25 травня, зночі йтиме дощ, який вдень збільшиться і буде супроводжуватись грозою, але у вечері має закінчитись. Наступного дня збережеться лише хмарна погода, але вдень сонце іноді зігріватиме регіон. Удень температура у Харкові підніметься до 20…24 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. У четвер дутиме стабільно слабкий вітер — 5 м/с, а у п'ятницю посилиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Донецьку 25-26 травня

На Донбасі пануватиме суцільно похмура погода з опадами і грозою. 25 травня, вдень прогнозується невеликий дощ, який з настанням вечора принесе з собою грозу. У п'ятницю лише у денний час сонце прориватиметься з-за хмар і тішитиме містян своїм теплом, однак ближче до кінця дня поновляться опади. Температура повітря вдень підніметься до 22…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…15 градусів. 25-26 дутиме свіжий вітер, 8 м/с.

Погода у Дніпрі 25-26 травня

Дніпрянам слід готуватись до добових опадів. У четвер зночі йтиме невеликий дощ, який вдень посилиться і супроводжуватиметься грозою. Опади мають завершитись до ранку наступного дня, 26 травня. Після дощу протягом п'ятниці збережеться дуже хмарна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +21…24 °C, а вночі падатимуть до 16 градусів тепла. Вітер на кінець робочого тижня передбачається слабкий, максимальна швидкість якого сягатиме 5-6 м/с.

Погода в Одесі 25-26 травня

Над Одещиною також нависли дощові хмари. У четвер зранку сонце ще нагадуватиме про себе, однак вдень почнеться невеликий дощ, який закінчиться ввечері. Наступного дня ніч та ранок очікуються сухими, але у денний і вечірній час піде невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 22…23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +17 °C. 25-26 травня дутиме свіжий вітер — 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нестійку погоду до кінця цього тижня. За даними синоптиків, травень може ще принести грозу і град.